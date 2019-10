Keniano Eliud Kipchoge, primer humano en romper la barrera de las 2 horas en el maratón

???????? 1954 Roger Bannister breaks the 4-minute mile



???????? 1969 Neil Armstrong walks on the moon



???????? 2009 @UsainBolt runs 100m in 09.58



???????? 2019 @EliudKipchoge runs a sub two-hour marathon#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/HMXnxRohE3