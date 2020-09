'El presidente no cumplió su palabra', 'el virus de mierda' y otras 'perlas' de la entrevista a Messi

Lionel Messi dio una entrevista a Goal.com en la que confirmó que se queda un año más en el Barcelona y además en la que 'atendió' al presidente del club, Josep Bartomeu. También habló del coronavirus, de su entorno familiar y del proyecto deportivo.

Aquí te dejamos las mejores frases de la entrevista:

1. "Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo".

2. "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern (8-2)"

3. "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

4. "Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa"

5. "Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

6. "Hace tiempo (que en el Barcelona) no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

7. "Cuando le comuniqué esto (querer dejar el Barcelona) a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio".

8."Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas".

9. "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor".

10. "Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas"