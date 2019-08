El presente y futuro de José Juan Macías, los expertos opinan

José Juan Macías es el líder de goleo del Apertura 2019 luego de seis jornadas. Los especialistas de ESPN consideran que lo ideal es que el delantero mexicano espere una temporada más en la Liga BBVA, pero si le llega una oportunidad de emigrar antes de que cierre el mercado de fichajes, aconsejan que sea a la liga de Holanda o la de Portugal antes de llegar a las más importantes del Viejo Continente como sucedió con Hirving Lozano.

¿Es momento de que José Juan Macías emigre a Europa?

Jared Borgetti - “Macías lo está haciendo excelentemente bien, corroborando lo bien que jugó el torneo pasado y tiene que seguir de esta manera, tratando de aprovechar el futbol que está demostrando el equipo León. Pensar que tiene que estar buscando una opción en Europa para mí es algo adelantado, hay que ir paso a paso, que termine este torneo, que termine siendo tan bueno como fue el torneo pasado, y después ver algunas posibilidades”.

Heriberto Murrieta - “Creo que sería bueno que se consolidara en el futbol mexicano, que tuviera una segunda buena temporada, pero si surge una oferta, de esas que pueden luego no volver, creo que sí estaría en momento y condiciones de tomar esa oferta europea en un momento dado”.

Ricardo Puig - “No, creo que es muy pronto, tiene que centrarse en lo que está haciendo y en donde está jugando, que es León, es la liga mexicana, van apenas seis fechas en el campeonato, tuvo un buen torneo el pasado con el León, pero fue el primero en realidad en el que pudo ser titular.

Jorge Pietrasanta - “Pienso que sí, soy de los que opina si un jugador de la calidad de Macías ya está listo, muy joven, pero listo, porque lo está mostrando en la liga. Opiné lo mismo de Lainez, que estaba más joven, lo de JJ Macías mostrado ya desde el torneo pasado y se veía venir por la mentalidad que tiene desde que estaba en Chivas, yo pienso que a la vez de ya”.

Héctor Huerta - “No sé si sea el momento, pero a veces las oportunidades llegan y cuando llegan pues hay que aprovecharlas, él está en un gran momento mental, se siente fuerte, él tiene una hambre de trascendencia que no es común en el futbolista mexicano y si ya hizo 10 goles el torneo pasado y hoy apenas en seis fechas lleva cinco, quiere decir que lo del torneo pasado no fue casualidad y entonces, si a este chico Macías le llega una oportunidad antes del cierre de registros, pues yo creo que no sería malo que lo aprovechara”.

¿Qué liga europea le beneficiaría por sus cualidades?

Jared Borgetti - “Si podemos escoger, estaría padrísimo, pero entendemos por lo que hemos visto, tanto la liga holandesa como la de Portugal son ligas que son exigentes, pero que no son tan fuertes como una inglesa, como una alemana, como una española o una italiana que son las más fuertes, entonces si nos ponemos en ese sentido de escoger tendría que ser la liga de Portugal o Holanda”.

Heriberto Murrieta - “No sé si en un momento dado, la propia Holanda o alguna otra liga más importante creo que sería difícil que pudiera llegar, sobre todo como titular, así que yo pensaría en una liga de un segundo nivel, antes de aspirar a llegar a equipos grandes allá en Europa”.

Ricardo Puig - “Evidentemente por un tema de adaptación, de idioma, de muchas cosas, España, pero a lo mejor ese paso que dan un montón de jugadores antes de ir a Europa, que es ir a Portugal, que es ir a Holanda, que es ir a este tipo de ligas donde hay más concesiones, sobre todo para la gente de ataque, pensaría en Holanda en ese sentido, donde se hacen muchos goles.

Jorge Pietrasanta - “A mí me encantaría que pudiera llegar a la liga de España, a un equipo de media tabla para arriba, pero también hay otras ligas muy interesantes, hemos visto la de Holanda, le podría quedar muy bien, cuántos delanteros no han hecho primero su paso por Holanda, sobre todo hace algunos años, y luego van a otras ligas más importantes y brillan”.

Héctor Huerta - “Él quisiera jugar seguramente en la Premier League ahorita o jugar en un gran equipo de España, pero creo que le conviene una liga plataforma como llaman a la portuguesa o a la holandesa, en cualquiera de esas dos podría empezar su experiencia en Europa y después pasar a un equipo más importante”.

Qué equipo debe presumir su desarrollo: ¿León o Chivas?

Jared Borgetti - “Lo trabajado en Chivas es súper importante, es donde aprendió a hacer muchas cosas, a ser el jugador que es y en León le dieron la oportunidad de demostrarlo. Entonces la formación sin duda que es de Chivas y la graduación es de León”.

Heriberto Murrieta - “Chivas porque ahí se formó, ahí empezó su carrera, fue desarrollándose y ahora está empezando a consolidarse con otra camiseta que es la del equipo de León”.

Ricardo Puig - “No creo que pueda haber polémica por eso. Se formó en Chivas y lo ha terminado, si se vale el término, de pulir León y luego sobre todo de consolidar, de Chivas se fue sin ser un futbolista referente, consolidado, hoy en León es líder de goleo después de seis fechas, fue el mejor mexicano anotador del torneo pasado, aunque no cerca del liderato que ocupó Mena.

Jorge Pietrasanta - “Guadalajara, definitivamente Chivas, cuando inclusive lo ponen a jugar en primera división, que lo utiliza Matías Almeyda en el torneo de la CONCACAF, empezó a responder, todavía antes de llegar a León hizo el torneo del premundial donde hizo 10 goles, entonces la formación es del Guadalajara”.

Héctor Huerta - “La formación la tuvo en Chivas, pero la visión la tuvo León. Fue una absoluta ESTUPIDEZ haberlo dejado ir y esa estupidez fue compartida por Higuera y por Cardozo, los dos decidieron que se fuera del equipo.

¿Macías le ha ganado la carrera a Rodolfo Pizarro y será el próximo en emigrar a Europa?

Jared Borgetti - “El torneo va comenzando y lo que ha demostrado Pizarro en el tiempo que tiene jugando creo que no sé olvida en unas jornadas, qué bueno que Macías esté bien y esté confirmando su torneo pasado, pero creo que Rodolfo Pizarro en cualquier momento retomará su nivel y seguramente también estará en los ojos de equipos europeos”.

Heriberto Murrieta - “No necesariamente porque, aunque Macías esté encendido, Pizarro es un jugador que para mi gusto es el nuevo crack del futbol mexicano, extraordinario, muy capaz, muy talentoso. Yo creo que Pizarro sigue en la mira, no es que lo desbanque, quizá los dos estén en la mira de clubes europeos”.

Ricardo Puig - “Somos muy de eso en México, de exagerar, de sobredimensionar. Soy de los que creen que lo de Macías lo tenemos que ir viendo y analizando poco a poco, tiene 17 fechas que duró el torneo pasado, luego la liguilla terminó siendo discreta de Macías en ese sentido, siendo titular y rindiendo bien y seis que van en este torneo, tenemos que ir con tranquilidad porque prisa no tiene, por la edad y por lo que lleva, yo no lo pondría como la gran figura de la liga”.

Jorge Pietrasanta - “Lo que pasa es que el momento de Rodolfo era cuando salió del Guadalajara para ir a Monterrey, ahorita a la edad de 25 años, creo que ya va a ser un poco complicado, por eso yo creo que a los 19 o 20 es la edad fenomenal para irse a Europa”.

Héctor Huerta - “Pizarro está viviendo lo mismo que ha vivido siempre: la inconsistencia. Es un jugador que tiene picos altos, de repente tiene picos medios y luego picos bajos. Macías es más consistente, mentalmente es más fuerte y eso le ayuda mucho a que futbolísticamente se manifieste. Lo de Pizarro podría no darse nunca porque esa irregularidad con la que juega aquí le haría tener poca permanencia en Europa, Macías tiene otro impulso diferente”.