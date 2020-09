El pelotazo a la jueza no es el único: otros escándalos que ha protagonizado Novak Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic fue expulsado este domingo del Abierto de Estados Unidos cuando accidentalmente le propinó una pelotazo a una jueza de silla en el cuello durante el partido por los octavos de final.

Fue un fulminante final para la racha de 29 victorias de Djokovic, así como su empeño por conquistar un 18 título de Grand Slam.

El deportista no solo ha dado de qué hablar este domingo por la descalificación, sino por las palabras que expresó tras esta: "Ella tampoco va a tener que ir al hospital por esto (...) ¿Vas a descalificarme en esta situación? Mi carrera, un Grand Slam, la Pista Central..." dijo el tenista pese a las expresiones de dolor de la mujer.

Sin embargo, este no ha sido el único escándalo que ha protagonizado Djokovic. Las siguientes son otras ocasiones en las que el tenista también se ha visto envuelto en la polémica:

'Buen trabajo, te has hecho famoso hoy'

Durante la final del Australian Open, su primer torneo de este 2020, frente a Dominic Thiem, le hizo un comentario sarcástico a un juez de silla. Con el marcador igualado en cuatro en el segundo set, Damien Dumusois le lanzó una advertencia tras terminarse los 25 segundos de servicio. Luego le hizo una segunda advertencia que le quitó a Djokovic el primer saque, el cual terminó perdiendo, lo que le daba la posibilidad a Thiem de sacar para igualar el partido. Cuando se dirigía al banco para el descanso, el serbio tocó tres veces el pie del juez francés y le dijo: "Buen trabajo, te has hecho famoso hoy. Bien hecho".

Contra las vacunas

El mejor jugador de tenis del mundo también se ha mostrado contrario a vacunarse contra el COVID-19. "Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión", dijo a fines de abril.

Contagios de COVID-19 tras torneo

El 23 de junio, se dio a conocer que Djokovic dio positivo en la prueba de COVID-19, dos días después de que una gira de exhibición en los Balcanes con el mejor tenista del mundo se finalizara de forma anticipada.

El anuncio siguió al final abrupto del Adria Tour, después de que los participantes Grigor Dimitrov de Bulgaria, semifinalista en el Abierto de Estados Unidos de 2019, y Borna Coric de Croacia dieran positivo para coronavirus.

Los medios locales criticaron el evento, y al propio Djokovic, por aceptar pocas restricciones contra el virus y por participar de fiestas en Belgrado durante el torneo.

Declaraciones de su padre

Comentarios de su padre también han envuelto al tenista serbio en la polémica. "Federer sigue jugando porque no puede aceptar que mi hijo y Rafa serán mejores que él", expresó Srdjan Djokovic. "Váyase ya a criar a sus hijos, esquiar y hacer cosas interesantes. Su tiempo ha pasado", llegó a decir también refiriéndose al jugador suizo.

