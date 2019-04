El épico y jóven Ajax perfila el balón para acercarse al título de la Liga de Campeones

Los equipos de futbol son una manera de ser, decía Michel Platini. Algo de eso saben en el Ajax desde que en 1883 tres estudiantes de Ámsterdam lo fundaron con otro nombre: Unión.

Presagio o casualidad, aquel bautismo definiría la personalidad de este club que ha aprendido a hacer más con menos. Siempre con una misma fórmula: no hay nadie por encima del equipo.

El éxito del Ajax —nombrado así en honor el héroe griego Áyax El Grande— no se mide en ceros, sino en épicas. Épicas con nombre: Cruyff, Keizer, Neeskens, Haan, Van Basten, Bergkamp, Kluivert, Van der Sar, los hermanos de Boer, Seedorf, Ibrahimovic, Sneijder… Son manojos de jugadores los que ha aportado este club a los anales de la historia deportiva.

Quizás su mayor contribución haya sido la del Futbol Total, esa idea que cambió para siempre la manera de jugar, ver y entender el balompié. Un concepto en el que cada uno de los 11 hombres sobre la cancha es capaz de hacer todo. Esa forma de juego nació en el Ajax, por allá de 1965, de la mano del técnico holandés Rinus Michaels y la inteligencia de Johan Cruyff, quien solía decir que jugar al futbol es muy sencillo, pero jugar un futbol sencillo es la cosa más difícil.

Ni de broma el Ajax se acerca a los presupuestos millonarios de otros clubes europeos como el Real Madrid o el Manchester United. Para esta temporada, la directiva le aprobó un presupuesto de 28 millones de euros. Casi la misma cantidad que gana Gareth Bale, una de las estrellas del Real Madrid. “Lo que otros equipos gastan en un jugador, nosotros lo hacemos con todo el equipo”, comentó el director deportivo del equipo, Marc Overmars, al diario AS, poco antes de que los de Ámsterdam echaran al conjunto merengue de la Champions League el pasado 5 de marzo.

Mañana, el Ajax jugará el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa frente al Tottenham. Con una edad media de 23.9 años, su plantilla es una de las más jóvenes de Europa y la más joven de la Champions. Una fórmula que ya es una constante del club holandés desde los tiempos de Cruyff: formar jugadores y después venderlos en sumas millonarias. Tal y como acaba de suceder con su actual estrella, Frenkie de Jong, quien fue transferido por 75 millones de euros al FC Barcelona, en el que jugará desde julio próximo.

“En la cantera del Ajax hay una máxima que te meten en la cabeza desde el primer día: si eres tímido, aquí lo tienes complicado. Cultivan una arrogancia futbolística en el buen sentido: somos el Ajax y este es nuestro estilo. Tienes que ser valiente. Y esa actitud ha dado como fruto generaciones de jóvenes atrevidos, atléticos y dinámicos. Curtidos en un nivel de exigencia máximo”, escribió Jordi Cruyff, el hijo de Johan, en un artículo publicado en El País el 15 de abril pasado.

Prosigue Jordi: “Muchos se han sorprendido del descaro de estos jugadores jóvenes que han eliminado al Real Madrid o han tratado de tú a tú a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Mucha gente me pregunta si este Ajax es un homenaje a mi padre Johan. Y sí, sí hay elementos de este equipo que formaban parte de su credo futbolístico: estilo, cantera, juventud, valentía y gestión en manos de exjugadores”.

Las crisis, sin embargo, siempre han estado presentes en la historia del club. El Ajax no gana una Orejona desde 1995, cuando con un gol de Patrick Kluivert en la recta final del partido vencieron 1-0 al AC Milan en Viena. Desde entonces, la Champions se ha convertido en una obsesión para este club, que tampoco gana la Eredivisie (la liga holandesa) desde 2014.

En 2010, cuando el Ajax fue eliminado por el Real Madrid en la Champions, el mismo Cruyff explotó: “Esto ya no es el Ajax. Acabó 2-0, pero pudo ser 12-0. La economía, la formación, el ojeo, la política de fichajes y el futbol del Ajax es un drama. Este equipo no da tres pases seguidos. El club se ha convertido en un grupo de colegas que se cubren los unos a los otros y no de especialistas en cada área. El Ajax necesita una gran escoba”.

La escoba llegó y, de la mano de Erik ten Hag — DT desde 2017 —, el mundo contempla a un Ajax que recupera los bríos de Cruyff, para quien el futbol nunca se jugó con las piernas, sino con el cerebro.