El Atlético de Madrid: un club que vive al límite, incluso en sus finanzas

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, detalló que la sobreinversión en el vestuario, salarios y compra de jugadores representa un riesgo para el club, pues concentra más del 90 por ciento de sus ingresos ordinarios.

“Somos un club que hace una sobreinversión en el vestuario con respecto a nuestros ingresos ordinarios y eso siempre es un riesgo. Pagamos muchos salarios, invertimos mucho dinero en compra de jugadores y concentramos más del 90 por ciento de nuestros ingresos ordinarios en el vestuario del primer equipo”, declaró el directivo para El Financiero en el Sports Summit México 2020.

Gil Marín señaló por un lado que "eso nos permite estar arriba en el ranking EUFA; por otro lado, estar siempre en el límite de lo aconsejable. Es un riesgo, pero es una manera de gestionar que adopté hace tiempo y nos está permitiendo crecer".

A este tema se sumó el fichaje del jugador portugués João Félix (Viseu, 19 años) del año pasado y que, de acuerdo con el portal Transfer Markt, su carta ahora vale 100 millones de euros (más de 2 mil 127 millones de pesos) con el club colchonero.

Respecto al movimiento del joven futbolista, Gil Marín señaló que su responsabilidad es la misma que la de un jugador que viene con carta de libertad, así como el compromiso profesional para realizar su trabajo del mejor modo posible.

“(Este compromiso) lo asume el club y es un riesgo medido. Hemos seguido mucho al jugador y no tenemos ninguna duda de que va a permitir justificar con creces la inversión; esta es una con un contrato a siete años y un salario normal. No tiene porqué pagar la consecuencia de que el Atlético de Madrid haya pagado una cantidad muy alta.

“Él está demostrando todos los días, pero ha tenido varias lesiones y eso le ha impedido ser regular”, sin embargo explicó que “no tenemos ningún tipo de duda de que será una de las mejores inversiones que ha hecho el Atlético. Es histórica en cuantía, pero cada año los salarios son más altos, las transferencias son más altas y los clubes ingresan más dinero”.

"Fue precipitado vender a Raúl Jiménez al Wolverhampton. El ritmo del Atleti hace que queden muchos heridos en carrera, creo que él es uno de ellos. Me alegro que le este yendo tan bien".

Luego del resultado (1-0) en favor del conjunto rojiblanco frente al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions League, el CEO del club español declaró no tener pronóstico alguno.

"No te puedo decir, no tengo ni idea. Me gustaría pasar la eliminatoria, pero es muy difícil".

En tanto, seguirá trabajando con el actual Director Técnico, Diego 'El Cholo' Simeone, y reiteró la constancia favorable del jugador Héctor Herrera en el equipo.

"Ahora lo único que pienso es trabajar con Diego; tenemos esta y dos temporadas más, y ojalá que sean más"; respecto al futbolista mexicano dijo que "es un hombre, no un niño y él no solo se ha adaptado rápido, sino que está ayudando a la adaptación de los demás".