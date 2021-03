Drew Brees anuncia su retiro de la NFL tras 20 temporadas

Drew Brees anunció este domingo que se retirará de la NFL tras 20 temporadas, indicó la propia Liga Nacional de Futbol Americano, a través de su cuenta de Twitter.

El mariscal de campo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

BREAKING: Drew Brees announces retirement after 20 seasons. pic.twitter.com/tWR6VHnnA8 — NFL (@NFL) March 14, 2021

Luego de una larga espera después del final de la temporada de los Saints, Brees anunció su retiro este domingo a través de un video publicado en Instagram, en donde también aparecen sus hijos, quienes celebraron el anuncio.

"Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Saint, es hora de que me retire del futbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de Los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans", indicó Brees en un mensaje junto a la grabación.

"Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado una vida de recuerdos. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más", añadió.

Detalló que solo se retira del fútbol, no de Nueva Orleans.

"Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!", agregó.

