Desaire colectivo al seleccionado catalán

El técnico de la Selección catalana de futbol, Gerard López, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que sostendrá ante Venezuela, en la que destacan los llamados de Gerard Piqué y Xavi Hernández.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el combinado catalán presentó una lista de 22 jugadores que se presentarán a la concentración de cara al duelo de preparación frente al representativo sudamericano el próximo lunes, en el Estadio de Montilivi.

Además de convocar a Piqué y Hernández, el entrenador solicitó los servicios de futbolistas como Marc Bartra, Martín Montoya, Aleix Vidal, Marc Cucurella, Víctor Sánchez, Oriol Romeu, Marc Cardona y Bojan Krkic, todos ellos con pasado en el Barcelona.

Sin embargo, el Rayo Vallecano y el Huesca se sumaron al Real Valladolid en la decisión de impedir que algunos de sus futbolistas se sumen al conjunto de Cataluña.

El Valladolid, que se ubica en la posición 16 en la Liga española, no permitió que Rubén Alcaraz y Jordi Masip se unan a la Selección catalana, que no es reconocida ni por la FIFA ni por la UEFA.

Los tres equipos han insistido en que la decisión es deportiva y no política, mientras las tensiones continúan aumentando entre la región autónoma y el gobierno central tras un referéndum declarado ilegal sobre la independencia en octubre de 2017.

“El Club respeta a la Federación Catalana de Futbol, pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas, hasta la fecha claves para el equipo”, publicó el Valladolid en un comunicado.

El Huesca y el Rayo, que ocupan los últimos lugares de la tabla, dijeron que Alberto García, Alex Moreno, Enric Gallego y Alex Gallar tampoco se unirán, citando preocupaciones por lesiones.

El entrenador, Gerard López, dijo estar decepcionado pero sostuvo que respeta la decisión. “Entiendo la decisión de no cedernos a sus jugadores (...) Todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera. Me adapto a estas noticias. Lo entiendo perfectamente y no tengo ningún problema en aceptarlo”.