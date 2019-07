Daniela Campuzano y José Ulloa 'conquistan' la montaña en Lima 2019; ganan oro en ciclismo

Daniela Campuzano ganó la séptima medalla de oro para México. La hidalguense ganó la presea en la categoría de ciclismo de montaña, al igual que José Gerardo Ulloa, quien otorgó al país la octava medalla de oro.

Campuzano Chávez se consagró como campeona al llegar a la meta en un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 45 segundos. La plata se la quedó la argentina Sofía Gómez Villafané, con un tiempo de 1:31:06, y el bronce lo obtuvo la brasileña Jaqueline Mourao, quien registró 1:31:12.

La ganadora aceptó que el arranque fue complicado, pero conforme avanzó la prueba recuperó la confianza y se afianzó en el primer sitio.

“Ha sido un proceso largo, son mis terceros juegos y al fin logramos una medalla, estoy súper contenta por esto. Al inicio me costó el arranque, no sé sino calenté lo suficiente, pero sentí que las piernas se me hinchaban”, comentó.

La originaria de Hidalgo sumó de esta manera su segundo título en el proceso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El año pasado se hizo el oro en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y ahora en Lima 2019 repite el oro.

Más tarde, José Gerardo Ulloa Arévalo obtuvo la octava medalla para México en la misma categoría.

Medalla de ORO????para México ???????? llegó la insignia número 8 para el país en el ciclismo de montaña, cortesía de José Gerardo Ulloa Arévalo.#DejaHuella pic.twitter.com/xAOJxzhTgc — CONADE (@CONADE) 28 de julio de 2019

