Conade, sin presupuesto ni para pagar la luz: Ana Gabriela Guevara

Derivado de los recortes presupuestales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) quedará en agosto en “números rojos”, por lo que ya no habrá recursos no sólo para pagar las becas de los atletas, sino para pagar luz, reveló su titular Ana Gabriela Guevara.

Al sostener este miércoles una reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, que preside la morenista Lucía Meza, la exmedallista olímpica aseveró que el presupuesto de la Conade es insuficiente, por lo que el mes que entra terminará el recurso.

“El presupuesto del ejercicio 2019 en total quedó de mil 719 millones. Eso fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Menos 70 millones que finalmente fueron reducidos. Obviamente que este presupuesto es insuficiente.

“Y por eso les adelanto que a partir del mes que entra entramos en números rojos. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre. Ya no hablemos del tema de becas que es un tema sensible sino ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, aseguró.

Anticipó que tendrá que acudir al presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para solicitarles la extensión de recursos.

Detalló que el presupuesto de la Conade tuvo una reducción del 35 por ciento, comparado con el pasado “que tampoco era gran cosa”, ya que “hay esta disciplina financiera que nos obliga a tener que ir día a día”.

Refirió que “en antaño los atletas tocaban la puerta de la dirección y se les daba lo que pedían. Había una discrecionalidad brutal: boletos de avión, viajes, campamentos, personas que acompañaban, etcétera. Y era un gasto excesivo; obvio que se tenía más presupuesto que el actual.

“Hoy no tenemos ese nivel de presupuesto, por lo tanto nos obliga a ajustarnos a un cumplimiento de esta planificación que nos deja fuera de poder tener este dispendio, esta discrecionalidad en el gasto del recurso. Obvio que ha habido una reducción y se debe al memorándum que solicitó el presidente el pasado mes de mayo pero nosotros hemos notificado que no hay forma de seguir transitando con este presupuesto”, añadió.

Ana Gabriela Guevara rechazó, por otra parte, que haya irregularidades en los siete meses de su gestión al frente de la dependencia y, por el contrario, refirió que heredó una dependencia caracterizada por dispendio y la discrecionalidad en el gasto de los recursos.

“Seis meses no es lo mismo que seis años. Y en seis meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en seis años. Entonces sí tengo que hacer referencia al pasado, porque estamos recibiendo la caca del pasado. No podemos llamarlo de otra forma”, añadió.

“Aquí, ni para mí, ni para ninguno de los integrantes de mi equipo, y si encuentren irregularidades que la autoridad actúe en consecuencia. Hoy yo sostengo y ratifico que no van a encontrar absolutamente nada. Hay una rebeldía y hay una reacción producto de las acciones que hemos tomado en estos seis meses, seis meses que empezamos a caminar programas a partir de julio. Venimos arrastrando una inercia del pasado, usos y costumbres”.

Aseguró que no será cómplice de la corrupción, por lo que si hay actos de este tipo abogará para que se denuncie y que se actúe en consecuencia.