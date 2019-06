Con solo 20 años, ella ya es una de las promesas más brillantes del futbol femenil a nivel global

Tiene apenas 20 años, pero su nombre es una constante de las conversaciones acerca del futuro del futbol femenil a nivel global. La jugadora venezolana de los Seminoles de la Universidad Estatal de Florida ha acumulado goles y jugadas espectaculares, que la ubican como una de las promesas más brillantes del deporte a unos meses de que salte al profesionalismo.

La carrera de Deyna Castellanos ha sido mercurial, aunque no libre de polémica: en 2017 se convirtió en la futbolista más joven en ser nominada por la FIFA al premio de Mejor jugadora, una decisión que dividió la opinión de colegas y especialistas. Su nombramiento para un reconocimiento tan elevado puede estar en entredicho, su talento no.

Tomada de Facebook/Deyna Castellanos

¿Qué te significa el ascenso de estos últimos años, en los que tu nombre empieza a sonar con fuerza en el ámbito profesional?

-Todo lo que está sucediendo lo veo como un pago a todo mi trabajo, mi sacrificio, todos los entrenamientos, las horas extra; es una recompensa.

Tu nominación a Mejor Jugadora de la FIFA se criticó mucho porque aún no eres profesional ¿te importó?

-La verdad no. Cuando estábamos en los premios, mucha gente me preguntó qué sentía y mi respuesta más sincera fue decir que yo sigo admirando a las jugadoras nominadas, que críticas hay en todos lados y mucha gente piensa de manera distinta. 

¿Se te trató de manera injusta?

-No, cada quien tiene su opinión. La gente que me importaba que dijera cosas buenas, las dijo: mis fans, la gente de FIFA, mi familia.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

-Desde luego que el Campeonato Nacional. Fue un año muy bueno en lo individual y en lo colectivo.

 ¿La liga universitaria en Estados Unidos aún te parece competitiva a tu nivel de juego?

-Sí, mi equipo es un ejemplo: tenemos una versatilidad amplia, con jugadoras de otros países, de Selección nacional mayor, y eso le trae nivel a la liga. Y no solo es mi equipo, hay varios así en la NCAA.

¿Qué sigue para ti?

-Quiero terminar mis estudios en diciembre y después jugar ya como profesional.

 ¿Hay ofertas?

-Legalmente no puedo hablar de ello por las reglas de la NCAA.

¿Alguna liga en particular?

-Ya veremos las ofertas y tomaremos la decisión más inteligente.

¿Un equipo grande como el Olympique de Lyon?

-¿Por qué no?

¿Algún proyecto que te apasione fuera de la cancha?

- Más allá de mis estudios, la verdad es que me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos, me gusta colorear, pintar, hago dibujos, eso es lo que más me gusta hacer.

Tomada de Facebook/Deyna Castellanos

 ¿Quién es tu favorita para la Copa del Mundo?

-No tengo ninguna. Por supuesto me gustaría que un equipo latinoamericano compitiera por el título.

El año pasado fuiste a Rusia a promover el Mundial femenil, ¿cómo fue la recepción?

-Para ser algo inédito tuvo muy buenos resultados. Ni la FIFA ni nosotras esperábamos algo así, pero el Mundial varonil era una gran manera de promocionar el torneo femenil.

 ¿Has seguido la Liga MX femenil?

-Un poco. Estoy consciente que lo que ha hecho la liga de México es algo muy importante, que le ha dado mucha visibilidad al futbol femenil y que ha ayudado a crezca.

Tomada de Facebook/Deyna Castellanos

 ¿Tienes contacto con futbolistas mexicanas?

-Con Nayeli (Rangel) y Charlyn (Corral). Cuando hemos coincidido en fechas FIFA o torneos internacionales, con ellas he convivido.

 ¿Vamos a buen ritmo en la difusión y profesionalización del futbol femenil en América Latina?

-Sí, me parece que el futbol femenil está creciendo, obviamente muchos no le ven tanto atractivo como en realidad tiene, pero la FIFA, las jugadoras y los medios están haciendo un mejor trabajo.

 Eres la gran figura del futbol venezolano, ¿sientes el peso de esa responsabilidad?

-La verdad es que cada que juego no me lleno la cabeza con la responsabilidad de resaltar; mi obligación es la misma de todo el equipo, que es dar resultados.

 ¿Dónde te sientes más cómoda, con la Selección o con FSU?

-Es totalmente distinto, para mi representar a Venezuela siempre será lo mejor. Pero jugar en la universidad me fascina.

 ¿Te gustaría jugar en México?

-Claro, ¿por qué no?