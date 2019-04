'Chucky' Lozano se pierde los duelos decisivos para el PSV en Holanda

Hirving ‘Chucky’ Lozano se perderá el retso de la temporada con el PSV Eindhoven debido a una lesión en la rodilla, informó el club holandés mediante un comunicado.

El futbolista mexicano indicó, mediante el documento, que se descarta una lesión grave de ligamentos pero que le será imposible concluir el certamen, en el que ‘los granjeros’ marchan en segundo lugar por detrás del Ajax.

“Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la liga”, dijo Lozano.

“Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible”, agrega.

Faltan dos encuentros para terminar la temporada. El PSV enfrentará al AZ y al Heracles. PSV y Ajax se encuentran empatado con 80 puntos pero una mejor diferencia de goles pone al Ajax en primera posición.

Lozano es el tercer mejor goleador de la liga en Holanda con 17 goles, solo por debajo de Dusan Tadic del Ajax, que suma 24 goles, y de su coequipero, Luuk de Jong, que tiene 28 tantos.

Salió lesionado en el triunfo del PSV 3-0 sobre Willem II el jueves 25 de abril.