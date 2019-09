'Chicharito' Hernández es el nuevo jugador del Sevilla

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue presentado oficialmente este lunes como nuevo jugador del Sevilla.

El delantero, quien proviene del West Ham, portará el número 14 por tres temporadas.

"Es una bendita oportunidad la que se me está brindando. Estoy muy feliz de estar en este club y esta institución. El nivel de exigencia es muy alto", dijo el futbolista en conferencia de prensa por su presentación en el club de la Liga de España.

Agregó que ha hablado con Miguel Layún, quien también formó parte de ese equipo.

"He hablado mucho con Miguel Layún. Está muy feliz y contento. Solo he escuchado cosas positivas del Sevilla, cuando vine a visitarle me quedé enamorado de la ciudad y del club".

Este será el segundo club de la liga española para Hernández, exjugador de las Chivas del Guadalajara, después de su paso por el Real Madrid.