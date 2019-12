Capitanes de la CDMX, el primer equipo mexicano en llegar a la liga de desarrollo de la NBA

Adam Silver, comisionado de la NBA, anunció este jueves que Capitanes de la Ciudad de México formará parte de la G-League de la NBA para la próxima temporada y por cuatro años más.

Silver declaró que este deseo de expansión se debe a que “una cuarta parte de la liga está conformada por jugadores internacionales, eso explica la expansión de la NBA en África, Asia y Latinoamérica”.

Shareef Abdur Raheem, presidente de la G-League (la liga de desarrollo de la NBA), comentó que será un gran paso para el baloncesto en Latinoamérica el hecho de tener un equipo en México de la liga que preside.

Abdur Raheem enfatizó en la importancia de la liga de desarrollo al explicar que muchos de los jugadores elegidos en el pasado draft de la NBA pasaron tiempo en dicha liga.

???? ¡Ciudad de México tendrá su franquicia en la @nbagleague! ????



El comisionado Adam Silver anunció que, a partir de la próxima temporada, @CapitanesCDMX comenzará a participar en la NBA G League y se convertirá en el 29° equipo de la competición ???????????? pic.twitter.com/dZ3PQfFHQx — NBA Latam (@NBALatam) 13 de diciembre de 2019

Patricio Garza y Gilberto Hernández, codueños de Capitanes de la Ciudad de México, agradecieron la oportunidad que significa para el baloncesto mexicano. Explicaron que la base del futuro éxito del baloncesto son los aficionados.

Hernández declaró que la organización del club mexicano seguirá siendo la misma, pero remarcó que deberán armar una plantilla con talento suficiente para competir en la liga de desarrollo de la NBA.

Solamente dos equipos de la NBA no tienen afiliación directa con la liga: Portland y Denver; Capitanes no tendrá una afiliación específica con algún equipo de la NBA.

Garza declaró que Capitanes jugará sus juegos en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera: “Somos un equipo de la Ciudad y agradecemos a las autoridades locales por permitirnos jugar en tan emblemático recinto”.

“El mercado mexicano es muy amplio. Recientemente abrimos una tienda de la liga en la capital del país. No veo razón alguna por la que terminaríamos la relación con los aficionados mexicanos”, declaró el comisionado de la liga al preguntarle sobre el estado de la relación de negocios entre la NBA y México.

Cuando se le cuestionó sobre su relación con el gobierno mexicano, Silver declaró que mantiene una gran relación puesto que de no ser así no se estarían jugando estos partidos y no se habría establecido un equipo de la G-League.