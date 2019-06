Brasil golea 3-0 a Jamaica con triplete de Cristiane e histórico partido para Formiga

Brasil derrotó 3-0 a Jamaica este domingo en su debut dentro del Grupo C del Mundial Femenil que se celebra en Francia, juego en el que la mediocampista Formiga, de 41 años y que porta la camiseta número 8, hizo historia al llegar a 7 mundiales disputados.

Los goles brasileños fueron de la delantera Cristiane, quien firmó un hat-trick anotando primero con la cabeza, luego de pierna izquierda y finalmente de tiro libre.

Martha, una de las futbolistas más talentosas de Brasil, no ingresó al terreno de juego por decisión del cuerpo técnico, pero ese no fue motivo para que Brasil no brillara dentro del campo.

La guardameta Sydney Schnider, de Jamaica, también tuvo una actuación destacada pese a la goleada, ya que salvó a su equipo de más goles en contra e incluso atajó un penal.

En el mismo grupo, Italia venció 2-1 a Australia horas antes, por lo que Brasil se coloca como líder del sector con 3 puntos y diferencia de 3 tantos a favor. Será precisamente Australia su próximo rival el 13 de junio.