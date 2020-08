Bayern Múnich vence 3-0 al Lyon y va contra PSG en la final de Champions

El Bayern Múnich está imparable. Luego de aplastar al Barcelona, este miércoles venció 2-0 al Olympique de Lyon para avanzar a la final de la Champions League, en donde enfrentará al Paris Saint-Germain el próximo domingo.

Los bávaros metieron el primer zarpazao por conducto de Serge Gnabry al minuto 18. El equipo de Hans-Dieter Flick asumió el control del balón, neutralizó a los franceses y dobló su ventaja al 33', también de la mano de Gnabry.

El tercer tanto, ya en el segundo tiempo, fue por conducto de Robert Lewandowski al minuto 88.

Aunque el Lyon empezó bien el partido, con su plan funcionando a la perfección, no aprovechó las ocasiones y lo pagó con una derrota dolorosa ante en club alemán.

Como en la otra semifinal, no hubo sorpresa y el favorito está en la final. El Leipzig no tuvo opciones ante el PSG, y el Lyon no las tuvo ante el Bayern Múnich.

La final del próximo domingo será una batalla por la supremacía de Europa. El PSG peleará por su primer triplete, ya que nunca ha ganado la Champions, y el Bayern no ha obtenido un triplete desde 2013.