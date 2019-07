Atletismo y boxeo mexicanos, estancados previo a Panamericanos

México llega a Lima 2019 con un pobre desempeño en dos de sus deportes más tradicionales.

Si en La Habana 1991 el país consiguió siete oros en atletismo —principalmente en pruebas de fondo y medio fondo—, en la edición anterior de Toronto 2015 apenas obtuvo tres, una baja de resultados de cerca del 60 por ciento.

El caso del boxeo amateur es aún más alarmante: en 30 años sólo se han conseguido cuatro preseas doradas. Situación paradójica para un país que ha legado campeones mundiales por montones a nivel profesional.

El rezago se acentúa más ahora porque sólo van tres peleadores a Lima en la rama varonil: Miguel Capilla (52 kg), Rogelio Romero (81 kg) y Francisco Cantabrana (91 kg), la menor cantidad de clasificados desde 1991. Tan sólo a los Panamericanos pasados fueron ocho.

“Los dirigentes no están haciendo lo necesario para apoyar a las nuevas generaciones. Los conflictos burocráticos entre la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y la Conade han desgastado mucho al boxeo amateur”, asegura en entrevista el entrenador Mauro Ayala, de cuyo gimnasio han salido campeones mundiales y panamericanos.

“Hay mucho talento en el país, pero hay pocos estímulos. Es inaudito que de los 32 estados de la República sólo vayan tres boxeadores; esa cifra nos habla mucho de la crisis que atravesamos”, lamenta.

En marzo pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció que destinaría 500 mdp al boxeo, el beisbol y la caminata. Al pugilismo se le han asignado 75 mdp a través de la Comisión Nacional de Boxeo, encabezada por Miguel Torruco, pero los recursos aún no han sido liberados. Desde el miércoles El Financiero buscó entrevista con el comisionado, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

Ayala asegura que un buen camino para rescatar al pugilismo del rezago es diseñar un plan nacional conjunto entre las autoridades que dirigen el boxeo olímpico (la FMB, el COM y la Conade) y el profesional (el CMB). “Mientras tengamos mejores peleadores a nivel aficionado, tendremos más campeones mundiales”.

El presidente de la FMB, Ricardo Contreras, quien lleva más de 20 años en el cargo, reconoce que hay un estancamiento por falta de presupuesto.

“Desde que Alfredo Castillo llegó a la Conade en 2015 no hemos recibido apoyo. Hemos sobrevivido con la ayuda de nuestras asociaciones en el COM y con recursos propios. Esta vez van sólo tres muchachos porque en la FMB sólo nos alcanzó para enviarlos a un clasificatorio en Nicaragua”, observa. Sobre la nueva directora de la Conade, Ana Guevara, no dice mucho: “ella misma ha aceptado que no tiene dinero ni para pagar la luz”.

Ignacio Beristáin, miembro del Salón de la Fama del Boxeo y entrenador de campeones mundiales como Juan Manuel Márquez, asegura en entrevista que hay dos motivos principales por los que el boxeo amateur no camina: “La FMN lleva muchos años con el mismo presidente sin resultados y la AIBA —el organismo internacional que rige el boxeo amateur— ha implementado cambios de reglamento que ponen más filtros a México para clasificarse al ciclo olímpico”.

El atletismo también padece una crisis. Así lo considera Luis Nemer, entrenador del COM, quien asegura que hay una falta de seguimiento de las categorías juveniles. “Se dejó de trabajar en las fuerzas básicas y eso lo estamos pagando ahora. En los 80 y 90 aún éramos potencia en fondo y medio fondo; ahora sólo son contados los atletas con nivel”, dice quien entrenó a Brenda Flores, ganadora del oro en los 10,000 metros en Toronto 2015.

Flores, en entrevista aparte, sugiere que no hay sinergia suficiente entre médicos, nutriólogos, fisioterapeutas y atletas. “Necesitamos mayor coordinación y actualización constante; en Panamericanos el nivel ha subido mucho por el desarrollo que han tenido los atletas de Sudamérica, que antes no figuraban tanto”.

Nemer agrega que también se requiere más presupuesto para las ciencias aplicadas al deporte. “Pero hasta ahora no existe una línea bien definida para mejorar la situación”.

Este año, la Conade recibió 1,718 mdp, casi 400 mdp menos que en 2018. Los resultados en Lima podrían ser preocupantes. Así lo dijo el miércoles pasado Ana Guevara, quien pronosticó 19 oros, ocho menos que hace cuatro años. De cumplirse esta previsión, sería la menor cantidad de preseas doradas obtenida por México en los Juegos Panamericanos desde Río de Janeiro 2007.