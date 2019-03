Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

El Barcelona enfrentará al Manchester United en los cuartos de final de la Champions League, en una repetición de las finales del torneo en 2009 y 2011 que fueron ganadas por el conjunto español con goles de Lionel Messi.

En otros duelos destacados que arrojó el sorteo realizado este viernes en la ciudad suiza de Nyon, el Manchester City se medirá al Tottenham Hotspur en un choque entre equipos ingleses, el primero que jugarán por torneos europeos, mientras que la Juventus de Cristiano Ronaldo enfrentará al Ajax de Ámsterdam, que está de vuelta en la ronda de los ocho mejores del certamen tras una ausencia de 16 años.

El Liverpool, el cuarto equipo inglés que queda en competencia, jugará ante el Porto, en una repetición de la serie de octavos de final jugada el año pasado que terminó con triunfo 5-0 de los Reds en el marcador global.

Los cuartos de final se disputarán del 9 al 10 de abril y del 16 al 17 del mismo mes.

Los posibles emparejamientos de semifinales también se sortearon este viernes. El ganador de la llave Tottenham-City enfrentará al Ajax o a la Juventus, mientras que Manchester United o Barcelona se medirán al Liverpool o Porto.

El sorteo tuvo una sensación inusual, ya que ni el Bayern Munich ni el Real Madrid estaban en el cuadro, la primera vez que los gigantes europeos no logran alcanzar la ronda de cuartos de final desde 2005-06.

El Barcelona, ​​que jugará cuartos de final por duodécima temporada consecutiva, será visitante en el partido de ida después de que la UEFA cambió el orden de los partidos para evitar que el duelo que disputará en casa el United coincida con el del Manchester City, que recibirá a los Spurs en la vuelta.

El Ajax, que alguna vez fue una de las principales potencias europeas, dejó sorprendentemente en el camino al Real Madrid en octavos de final y su llave contra la Juventus será una repetición de la final de 1996, que el club italiano ganó en penales. Ambos equipos también se enfrentaron en la final de la vieja Copa de Europa de 1973, ganada 1-0 por el equipo holandés.

"No estoy ni feliz ni triste. El Ajax eliminó al Madrid, así que no es una broma", dijo el director deportivo de la Juventus, Pavel Nedved. "Me gustó mucho contra el Madrid, así que tendremos que ser muy cuidadosos. Tendremos que enfrentarnos al Ajax con un gran compromiso: espero dos grandes partidos".

Cabe destacar que la Juventus está invicto en sus últimos diez encuentros contra el Ajax, al ganar cinco de los últimos seis partidos.