Amenazan a Paula Dapena, la futbolista española que se negó a homenajear a Maradona

Una imagen recorrió el mundo deportivo: luego que la futbolista española Paula Dapena se negara a guardar un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, recibe amenazas de muerte según el diario español AS.

El sábado pasado, Dapena, quien pertenece al club Viajes Interrías FF Femenino, enfrentaba en un partido amistoso al Deportivo Abanca. La jugadora se sentó en el suelo dando la espalda al público como señal de protesta ante el homenaje al futbolista que falleció el miércoles pasado.

Dapena se enteró de que la Real Federación Española de Futbol había pedido a través de un comunicado guardar un minuto de silencio en recuerdo del astro argentino, pero desde el principio tuvo claro que no iba a hacerlo.

En una entrevista exclusiva con el diario español AS, Paula Dapena dijo que ha tenido que privatizar sus cuentas en las redes sociales porque ha recibido incluso amenazas de muerte.

"No solo he recibido acoso por las redes sociales, sino que ha llegado hasta compañeras mías... No solo hemos sufrido acoso, ha habido amenazas de muerte y amenazas del tipo de 'voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas'", aseguró a AS.

"Me niego a guardar silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador", explicó en entrevista para PontevedraViva.

La centrocampista de 24 años, se sentó en el campo de espaldas durante el minuto de silencio. El resto de su equipo se puso de pie. Dijo a los medios locales que sentía que era "hipócrita" honrar a Maradona.

La futbolista española recordó que tres días antes se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sin que se adoptaran gestos similares.

"Para las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio; luego, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un abusador y no por las víctimas", afirmó a PontevedraViva.

El astro argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de futbol de la historia, murió el pasado 25 de noviembre después de que sufrir un ataque cardiaco. Tenía 60 años.

