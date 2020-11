Allanan casa y oficina de médico de Maradona

La policía argentina allanó el domingo la casa y consultorio del médico personal de Diego Maradona, llevándose el historial clínico del astro del fútbol dentro de las investigaciones para establecer las circunstancias de su muerte.

Después del allanamiento, el neurólogo Leopoldo Luque dijo a periodistas que entró a los investigadores todos los registros médicos de Maradona, así como computadoras, discos duros y celulares.

Luque defendió su tratamiento a Maradona, quien falleció el miércoles por un infarto cardíaco tras haber sido operado por un edema cerebral el 3 de noviembre. El excapitán de la selección argentina había cumplido los 60 años hace casi un mes.

“Se hizo lo que había que hacer y más también”, dijo Luque, quien acabó llorando en el transcurso de la rueda de prensa de 40 minutos. “No tengo nada que reprocharme”.

Luque argumentó que era muy difícil tratar con Maradona, al asegurar que se resistía a recibir tratamientos médicos, al punto que lo echó en múltiples ocasiones de su casa. Sostuvo que él era su neurocirujano y no su médico de cabecera y que las decisiones se tomaron entre un equipo médico y que él no tenía jerarquía sobre los demás. También señaló que él le hacia sugerencias que el astro aceptaba o no aceptaba.

“Diego hacia lo que quería”, dijo Luque, resaltando el fuerte carácter de Maradona. “Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle”.

“Yo soy médico, no soy un policía, no soy un juez”, añadió. "Él tenía que convencerse de mejorar, ¿cómo lo convences a un señor así?”

Los allanamientos fueron realizados luego que la justicia argentina siguiera con la investigación y tomase declaración a familiares directos de Maradona.

“Sé lo que hice, sé cómo lo hice”, dijo Luque. “Lo que hice con Diego, por Diego, hasta el último momento yo tengo todo para mostrar, estoy absolutamente seguro que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía”

La Fiscalía General de San Isidro se encuentra a cargo de la investigación en torno a la atención médica que recibió Maradona antes de su deceso.

“En el día de ayer se continuó con las tareas investigativas y la sustanciación de la prueba en curso, tomándose además algunas declaraciones testimoniales, incluidos familiares directos de Maradona”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Maradona fue enterrado el jueves en una ceremonia privada a la que acudieron una veintena de personas tras una vigilia en la casa de gobierno, donde miles formaron cola para pasar frente a su ataúd.

El capitán de la selección argentina que ganó la Copa Mundial de 1986 residía en una residencia en un barrio privado en las afueras de Buenos Aires, donde se había recluido para recuperarse de una operación de edema craneal el pasado 3 de noviembre.

Fue operado del edema tras haber sido internado en otra clínica por una descompensación provocada por la ingesta de psicofármacos y bebidas alcohólicas.

Luque afirmó que la muerte de Maradona era previsible porque éste no se cuidaba.

“En un paciente con las características de él es lo más común del mundo que muera así”, dijo Luque.

Maradona sufrió distintos problemas a lo largo de su vida derivados en gran parte de su adicción a las drogas, especialmente a la cocaína. Tras su retiro como jugador, estuvo al borde de la muerte en 2000 y 2004.

