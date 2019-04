Abren investigación a Miguel Herrera por declaraciones contra Arturo Brizio

La Comisión Disciplinaria de la FMF abrió una carpeta de investigación en contra de Miguel Herrera, director técnico del América, luego de sus declaraciones en contra del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio.

Tras la derrota 3-2 ante los el Toluca el pasado domingo, el Piojo Herrera señaló que Arturo Brizio, titular de la Comisión de Árbitros, debería “ponerse a trabajar” para un mejor uso del Video Asistente Arbitral (VAR).

Ante esta situación, se informó que "con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74,84 y 85 del Reglamento de Sanciones, se abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas en zona de prensa por el técnico del América, Miguel Ernesto Herrera Aguirre".

La Comisión Disciplinaria de la FMF analizará las pruebas y documentos aportados, para emitir “la resolución correspondiente”.

“Que se ponga a trabajar el señor Brizio, que solo sale hablar de nosotros, que se ponga a trabajar, que no lo hace; pero sí está ocupado en hablar de nosotros, que hable de su gente no de nosotros, si nos ha ayudado o no el VAR que se ponga a trabajar, porque el VAR es un desastre no hoy, sino todas las jornadas”, dijo Herrera en conferencia de prensa, el pasado domingo.