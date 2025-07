‘No sabes cuándo es la recta final’: ¿Quién fundó Maja Sportswear, marca que colabora con ‘Checo’ Pérez?

Maja Sportswear es una marca deportiva que colabora con el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez y se enfoca en diseños inspirados en paisajes y cultura de México para ofrecer ropa de senderismo, ciclismo, montañismo y natación.

La marca fue fundada en 2019 por Jose Ignacio de Nicolás Gutiérrez, Adrián Espinosa y Esteban Tamayo Ramos. El primero es actualmente presidente del consejo de Maja Sportswear.

A seis años de su creación, tiene un crecimiento anual de 170 por ciento en ventas comparables y un alza del 320 por ciento en ingresos totales, según información de la columna De Jefes que se publica este jueves 31 de julio en El Financiero.

Un aspecto clave para alcanzar este crecimiento es el comercio electrónico a través de su tienda en línea y Mercado Libre como sus principales canales.

La principal muestra de dicha estrategia es que en mayo, las ventas en línea aumentaron 300 por ciento con respecto a abril, lo que significa un incremento del 80 por ciento en nuevos visitantes a su página web.

¿Cuáles son las apuestas de Maja Sportswear en México?

Esta nueva marca deportiva apuesta por una estrategia que combina innovación, expansión y enfoque en el consumidor mexicano.

“Las grandes marcas globales ven a México como el estado 51 de Estados Unidos, sin considerar las particularidades de sus regiones y estados”, dijo José Ignacio de Nicolás Machado, Director de Expansión.

En julio, Maja inauguró su tienda número 70 en Morelia y después llegó a su tienda 80 en Hermosillo, Sonora.

Mientras que en noviembre, se plantea llegar a su tienda 100, que será una flagship, ubicada en la Ciudad de México, tras cinco años de haberse fundado, de acuerdo con José Ignacio de Nicolás, presidente del Consejo de Maja Sportwear en entrevista con El Financiero.

Además de su oferta de ropa deportiva, en los próximos meses incursionará en líneas para caza y ropa infantil.

‘Checo’ Pérez presenta nueva línea de ropa con la firma Maja Sportwear

El piloto del automovilismo Sergio ‘Checo’ Pérez presentó su nueva línea de ropa outdoor con la compañía mexicana Maja Sportwear, mediante un vídeo subido a sus redes sociales.

En una toma de espaldas, frente distintos paisajes como playa, bosque, desierto y montaña el prestigiado piloto habla sobre su experiencia de vida.

“A veces para continuar, hay que detenerse, voltear hacia atrás y reconocer nuestros logros. He vivido cosas que soñaba desde niño y he llegado más lejos de lo que muchos creyeron posible. No todo ha sido como lo imaginaba, pero incluso con dudas, sigo creyendo, porque aún hay fuego en mi interior. Cada paso, incluso el más incierto, me ha traído hasta aquí, nunca sabes cuando estás en la recta final, por eso hoy, algo se vuelve a encender”, dice.

El vídeo concluye con una toma en el autódromo donde Pérez vestido con indumentaria blanca con las insignias de Maja Sportwear anuncia “Nunca dejes de ser tú, te presento mi nueva colección for Maja Sportwear”.

La compañía mexicana colabora con ‘Checo Pérez’ en una línea de ropa que incluye camisas chalecos, chamarras, gorras y playeras; además de partners como Jeep a través de dichas prendas y pantalones.

*Con información de Juan Carlos Cruz Vargas