¿Alexa Moreno se retira de la gimnasia? ‘Tendría que pensar en un objetivo nuevo'

Alexa Moreno estará fuera de competencias en 2025, pero aún no sabe qué viene para ella en su trayectoria deportiva.

Una de las deportistas de alto rendimiento más destacadas de México es la gimnasta artística Alexa Moreno, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque no llegó a la final por un incidente en la clasificatoria.

Después de la cita parisina Moreno, quien actualmente tiene 30 años, se prepara física y mentalmente para los próximos años dentro de la gimnasia, aunque no descartó la posibilidad del retiro por lo menos el próximo año.

Alexa, originaria de Mexicali, Baja California ha puesto el nombre de México en alto en competencias a nivel nacional e internacional como el Mundial de Gimnasia Artística, donde ganó el oro previo a la última cita olímpica.

No obstante, hay situaciones que podrían frenar o concluir su participación en competiciones como atleta de alto rendimiento, entre ellas una operación pendiente en una de sus rodillas.

Alexa Moreno fue seleccionada como primera reserva en la final de París 2024. (Mexsport)

¿Qué dijo Alexa Moreno sobre su operación de rodilla?

La gimnasta ha sido operada en varias ocasiones, la más reciente data de noviembre de 2023 en su rodilla. Sin embargo, no tuvo la recuperación suficiente cuando compitió en París 2024, y aseguró que necesita otra intervención y más recuperación.

“Hay muchos factores. Son externos, más que yo. A mí me gusta mucho hacer gimnasia, pero (…) tengo que ver (qué hago) en caso de que yo siguiera (en el deporte), pero me tengo que operar, entonces no sé si vaya a quedar bien“, dijo en una entrevista con Claro Sports.

Moreno fue una de nuestras representante en la delegación mexicana que fue a París 2024, y en una de las competencias clasificatorias, sufrió un incidente en la viga de equilibrio que la dejó fuera de la final.

Eso, aunado a que no se recuperó totalmente de la operación al competir en la justa olímpica, tendrían influencia en su futuro, aunque mencionó que aquel reto le demostró a sí misma que tiene la capacidad de mantenerse en competencia.

“Me di cuenta principalmente que pude llegar a un nivel para competir realmente. Siempre la gimnasia es de alto riesgo, no hay nada que puedas dar por sentado, pero hay que decidir qué riesgos queremos tomar y cuáles no. En el ciclo hice rutinas diferentes que era uno de mis objetivos, entonces cumplí lo que me había propuesto”, consideró.

Alexa Moreno quedó descalificada por 5 décimas en la clasificación de salto de potro, en París 2024. (David Leah/Mexsport / David Leah)

Alexa Moreno estaría ‘fuera de circulación' en 2025

Gracias a que se someterá a una nueva cirugía, las competencias de 2025, incluido el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, serían algo que deje en pausa para tener una recuperación plena y exitosa.

“El próximo año es demasiado pronto. Me gusta mucho el Campeonato del Mundo, es mi competencia favorita. Justo mi objetivo principal de este ciclo era el Mundial y fue mi mejor competencia en toda mi carrera, tendría que pensar en un objetivo nuevo que sí dijera: ‘esto me va a motivar’.”, compartió.

Hasta ahora, la gimnasta de Mexicali no ha sido clara con lo que viene en su trayectoria profesional, pero sí dijo que el deporte es una de sus actividades favoritas.