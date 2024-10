Mundial 2026 en México: ¿Qué venderán este viernes? (No son boletos)

Tranquilos todos....Aún no es la venta general, pero la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el Right to Buy, una venta exclusiva para coleccionistas, donde podrán conseguir acceso a la venta de boletos para el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Esta venta libera las primeras entradas para el partido de inauguración de la Copa del Mundo 2026, pero se deben cumplir ciertos requisitos para acceder a alguno de los limitados lugares que ofrece la FIFA.

“Mañana tendrás la oportunidad de adquirir tus derechos de compra para el partido inaugural del Mundial 2026″, sin revelar más detalles, decía parte de la publicación de la cuenta oficial en representación de la Ciudad de México en el Mundial 2026.

¡Fans, se viene algo grande! ⚽🔥 Mañana empieza la venta del Right to Buy para el partido inaugural. Ve más detalles en nuestro Instagram (@mexicocity26_).

¡No te lo pierdas! #MexicoCity26 #WeAre26 pic.twitter.com/yOsIdfEIJc — MexicoCity26 (@MexicoCity26) October 17, 2024

¿Cómo acceder a la venta de boletos para el partido inaugural?

La presunta venta es únicamente para 39 usuarios que son parte de Glory Pack o que han coleccionado NFT, quienes coleccionan sobres virtuales y ya cuentan con el paquete en Ciudad de México.

No se trata de una venta de boletos, son NFTS que tienen la recompensa a un derecho de compra cuando se abra la venta.

Por el momento, se desconoce cuando se abrirá la venta de boletos para el público en general. Según la información de Fox Sports, distintas fuentes informan que la venta es solo para coleccionistas y que los derechos se encuentran en 999 dólares.

¿Cómo conseguir un Glory Pack?

Los Glory Packs son necesarios para comprar boletos para la Copa del Mundo y se adquieren por ciudad. Actualmente, todas las ciudades del Mundial 2026 están agotadas, pero si estás interesado en la reventa, los precios en Ciudad de México comienzan desde 25,000 MXN en el marketplace de FIFA Collect.

Sin embargo, el Glory Pack no es el único requisito. También deberás coleccionar NFTs para ser considerado por la FIFA. Estos coleccionables se compran y deben ser pegados en un álbum virtual, donde tendrás que completar ciertos retos para desbloquear recompensas.

Los boletos del mundial 2026 aún no tienen modo de venta en México. (Foto: Mexsport)

¿Cuándo inicia la venta de boletos general?

Hasta el momento, se espera que la venta general para los boletos del mundial sea como en ediciones anteriores, donde se realiza un registro virtual en el que puedes ser seleccionado para poder comprar.

Dicho registro ya se encuentra disponible y se espera que la venta se realice en el 2025.