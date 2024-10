¿Quién es ‘Aleco’ Irarragori, el nuevo presidente de Santos a sus 24 años?

No, no es Club de Cuervos, es la realidad. ‘Aleco’ Irarragori, hijo de Alejandro Irarragori, es el nuevo presidente del Club Santos de la Liga MX a los 24 años.

El jueves 17 de octubre, Grupo Orlegi hizo oficial la llegada de Alejandro como nuevo presidente del equipo, esto después de que aceptaron una crisis de resultados y el hijo de Irarragori llegó como sustituto de Dante Elizalde.

Según la descripción de Grupo Orlegi, el joven tiene el perfil adecuado para darle al equipo la energía necesaria para posicionar al club en el lugar que corresponde.

“Lo que quiero ofrecer a la afición es mi compromiso y mi corazón, porque todos vamos a transformar el presente en una extraordinaria realidad a futuro”, declaró Irarragorri Kalb en su presentación como el nuevo mandamás de Santos.

Entre sus metas, ‘Aleco’ señaló que ofrecerá su convicción, compromiso y corazón a la afición y seguidora del club.

“La edad es una cuestión de importancia. Si no te importa, no importa. Esto aplica para jóvenes y grandes. Tengo la bendición de ser tu padre y la fortuna de ser testigo de tu crecimiento, determinación y valentía. Hoy asumes como Presidente de Club Santo, donde has pasado 3/4 partes de tu vida, sé que transmitirás tu pasión por servir y a través de nuestra gente reconectarás profundamente con nuestra gran afición verdiblanca. ¡Eres un verdadero Guerrero!”, escribió Alejandro a su hijo en su perfil de X.

“La edad es una cuestión de importancia. Si no te importa, no importa.” - Satchel Paige. Esto aplica para jóvenes y grandes.

¿Quién es ‘Aleco’ Irraragori, nuevo presidente del Club Santos?

‘Aleco’ Irarragori Kali, hijo el empresario y fundador de Orlegi Sports, Alejandro Irarragori estudió Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y estuvo un tiempo en el extranjero, donde cursó una maestría en la escuela de LaLiga Business de España.

Según el medio La Nueva España, ‘Aleco’ Irarragori cursó sus prácticas de marketing en el Club Atlético de Madrid, lo que le permitió conocer el funcionamiento de uno de los equipos más importantes de Europa, donde aprendió sobre gestión deportiva en la máxima categoría del deporte.

Desde los 6 años, ‘Aleco’ acompañaba a su padre y fue parte del proceso de transformación que llevó al equipo al nuevo y moderno Estadio Territorio Santos Modelo.

Durante los veranos, colaboraba con el club en distintas áreas, como comunicación, marketing, taquillas y concentraciones con inteligencia deportiva. La cercanía del joven con su padre y el club hizo que creciera con la cultura, los valores y la filosofía del equipo.

'Alec' Irarragori es el nuevo presidente de Santos. (Foto: X @Clubsantos)

¿Cuál será el primer objetivo de ‘Aleco’ al mando de Santos?

El joven de 24 años desea devolver al conjunto lagunero el protagonismo que ha perdido en los últimos torneos, donde no ha logrado clasificar a la Liguilla.

Actualmente, el club se encuentra en el último lugar con 8 puntos en 11 partidos jugados, donde solo ha podido ganar dos enfrentamientos. Al posicionarse en el último lugar, tendrían que pagar una multa de 80 millones de pesos.