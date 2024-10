‘Seahawks’ vs. San Francisco ¿Dónde y a qué hora ver todos los juegos de la semana 6 de la NFL?

La semana 6 de la NFL comenzó intensa, después del despido de Robert Sales de los New York Jets, su entrenador en jefe, después de una dura derrota de 23-17 el domingo pasado ante Minnesota Vikings.

La jornada inició con el ‘Thursday Night Football’ con un duelo protagónico entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers, ambos buscan cambiar el rumbo de las temporadas.

Los Dolphins podrán hacer historia en la NFL. (Foto: Bloomberg)

¿Cuáles son los partidos de la semana 6 de la NFL?

San Francisco llega tras una difícil derrota de 24-23 ante los Arizona Cardinals, mientras que Seattle cayó ante los New York Giants. Los 49ers se encuentran empatados en el segundo lugares de la división con los Cardenales, que han perdido tres de sus últimos cuartos juegos.

Jueves 10 de octubre

49ers vs. Seahawks

Hora: 6:15 pm (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y Fox Sports Premium

Domingo 13 de octubre

Jaguars vs. Bears

Hora: 7:30 am (centro de México)

Transmisión: NFL network

Buccaneers vs. Saints

Hora: 11: 00 am (centro de México)

Transmisión: Canal 9, Fox Sports 2, Sunday Ticket y Redzone

Commanders vs. Ravens

Hora: 11:00 am (centro de México)

Transmision: Canal 9, Sunday Ticket, RedZone

Colts vs. Titans

Hora: 11:00 am (centro de México)

Transmision: Canal 9, Sunday Ticket, Redzone

Texans vs. Patriotas

Hora: 11:00 am (centro de México)

Transmision: Canal 9, Sunday Ticket, RedZone

Browns vs. Eagles

Hora: 11:00 am (centro de México)

Transmision: ViX, Canal 9, Sunday Ticket, RedZone

Chargers vs. Broncos

Hora: 2:05 pm (centro de México)

Transmision: Fox Sports, Sunday Ticket, Red Zone

Falcons vs. Panthers

Hora: 2:25 pm (centro de México)

Transmision: Sunday Ticket, Redzone

Lions vs. Cowboys

Hora: 2:25 pm

Transmisión: Canal 9, ViX, Sunday Ticket, RedZone

Bengals vs. Giants

Hora: 6:20 pm (centro de México)

Transmision: ESPN y Disney+

Lunes 14 de octubre

Bills vs. Jets

Hora: 6:17 pm (centro de México)

Transmisión: ESPN, ESPN 4 y Disney +

Así van los juegos de la NFL en México (Foto: EFE )

Los Patriotas y la NFL lanzan campaña contra el odio

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, en colaboración con la Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA), la Major League Soccer (MLS) y otras ligas del deporte estadounidense, anunció este jueves el lanzamiento de la campaña ‘Time Out Against Hate’ (Tiempo fuera contra el odio).

“Al unirnos bajo una causa común, amplificamos nuestro mensaje y demostramos que el poder de los deportes se extiende más allá de los estadios, arenas y campos y llega a nuestras comunidades”, afirmó Kraft en un comunicado.

El mensaje principal de esta iniciativa será compartido a través de un anuncio comercial que será transmitido durante el partido de la semana 6 de la temporada de la NFL que este jueves sostendrán los Seattle Seahawks y San Francisco 49ers.