¿Dónde ver la Copa América 2024 en México HOY 9 de julio? Argentina vs. Canadá EN VIVO en semifinales

El final del verano futbolero está cerca, la Copa América entró a la fase eliminatoria al igual que la Eurocopa 2024 y llegan los mejores enfrentamientos entre las últimas selecciones.

Después de dos días de descanso para la afición y con cuatro selecciones clasificadas, las semifinales comienzan con el duelo entre Argentina vs. Canadá, el mismo que inauguró el torneo.

Canadá empató ante Chile, pero consiguió el pase a las semifinales. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Copa América 2024: ¿Dónde ver Argentina vs. Canadá en semifinales desde México?

Argentina vs. Canadá repite el duelo de la Jornada 1 de la fase de grupos, donde las estadísticas favorecen a selección Albiceleste, defensores del título.

La Hoja de Maple y el conjunto sudamericano solo se han visto las caras en dos ocasiones, un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde Argentina goleó con un marcador de 5-0, bajo el mando de Diego Armando Maradona.

No fue hasta 14 años después que se volvieron a encontrar en la primera jornada de Copa América 2024, donde el equipo de Lionel Scaloni ganó con un resultado de 2-0.

Fecha: Martes 9 de julio

Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: MetLife Estadio

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 en TV abierta y por streaming en ViX Premium.

Argentina y Canadá avanzaron a semifinales tras una reñida ronda de penales (Foto: Mexsport)

¿Cómo llega la Selección de Argentina a las semifinales?

La Albiceleste completó una fase de grupos perfecta con victorias en todos los juegos hasta llegar a los cuartos de final, donde Ecuador empató en el último minuto y llevó el partido a los penales.

En dicha tanda, Argentina logró la victoria gracias a las atajadas de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Estos fueron los resultados del equipo:

Argentina 2 - 0 Canadá

Argentina 1 - 0 Chile

Argentina 2 - 0 Perú

Argentina 1 (4) - 1 (2) Ecuador

El equipo espera contar con la reincorporación de Marcos Acuña, quien sufrió una contractura muscular en el partido contra Chile.

La Selección de Argentina consiguió el pase a semifinales de Copa América. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/MEXSPORT)

El técnico argentino, Lionel Scaloni, aprovechó para valorar la importancia de la Concacaf en estos torneos.

“No sé quién dice que hay mucha diferencia entre la Concacaf y la Conmebol; yo no la veo. México ha estado a punto, a un gol, de pasar, y Estados Unidos mostró un buen nivel. Me parecen selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica”, detalló Scaloni.

¿Cómo llega Canadá a las semifinales de Copa América?

‘La Cenicienta’ del torneo llegó a Copa América 2024, después de clasificar a cuartos de final de la Concacaf Nations League y de disputar el repechaje contra Trinidad y Tobago con un resultado de 2-0.

El equipo de la Hoja de Maple sorprendió al mundo cuando avanzó como segundo en el Grupo A y venció a Venezuela en una ronda de penales.

Estos son sus resultados en Copa América 2024: