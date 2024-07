¿Dónde ver la Copa América 2024 HOY jueves 4 de julio? Partido EN VIVO por TV abierta

Así va la Copa América 2024 con Ecuador vs. Argentina en los cuartos de final. (Foto: Mexsport/ Shutterstock)

La Copa América 2024 entra a las fases de eliminación directa y el tiempo es crucial. Los resultados de estos enfrentamientos determinan a los semifinalistas del torneo.

El verano futbolero se acerca a su fin: mientras la Confederación Sudamericana de futbol (Conmebol) disputa los cuartos de final, la Eurocopa 2024 también está en la misma fase de partidos.

Lionel Messi es duda para el partido de cuartos de final de la Copa América, mientras que Lionel Scaloni podrá volver al banquillo (Foto: EFE).

Horario de Copa América 2024 HOY: ¿A qué hora juega Argentina vs. Ecuador?

El partido de este jueves en el Estadio NRG (Houston, Estados Unidos) reúne a los campeones y a los que derrotaron a México.

La Selección de Argentina sigue en la defensa por el título que consiguió en la edición pasada del 2021, ahora se enfrenta a ‘La Tri’; Ecuador avanzó a los cuartos de final, tras clasificar como segundo del Grupo B, donde el empate ante el ‘Tri’ fue suficiente: su diferencia de goles sobre la Selección Mexicana le aseguró el pase a la siguiente ronda.

Transmisión EN VIVO: ¿Dónde ver la Copa América desde México?

El partido de este jueves va por televisión abierta: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Fecha: Jueves 4 de julio

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio NRG

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Ecuador sigue en la Copa América 2024 y se enfrenta a Argentina en cuartos de final. (Foto: EFE) (David Leah/David Leah)

¿Cómo llega Argentina a cuartos de final de Copa América 2024?

El equipo de Lionel Scaloni, actual campeón del mundo y de la Copa América, llegó como líder del Grupo con 9 puntos y tres victorias ante Perú, Chile y Canadá.

Argentina 2 - 0 Perú

Chile 0 - 1 Argentina

Argentina 2 - 0 Canadá

Los goles de la Albiceleste en fase de grupos fueron anotados por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quien ya suma cuatro tantos a lo largo del torneo.

¿Lionel Messi juega en la Copa América?

Lionel Messi, de 37 años, tuvo una sobrecarga muscular en la pierna derecha en la victoria 1-0 ante Chile en la segunda jornada de la fase de grupos, por lo cual se perdió el partido contra Perú. Su condición hace que su participación siga en duda en el partido contra Ecuador.

Scaloni solo se limitó a expresar este miércoles que la presencia Messi no está descartada para el encuentro en Houston: “Ayer (martes) tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir el equipo.En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Altera que no juegue Leo, trataremos que esté. Y si no está, buscar lo mejor para el equipo. Es justo esperarlo hasta último momento”.

¿Cómo llega Ecuador a los cuartos de final?

La ‘Tri’ clasificó a los cuartos de final, después de empatar ante México en el último partido del Grupo C.

Ecuador consiguió una victoria, un empate y una derrota que le bastaron para avanzar a la siguiente fase, estos fueron sus resultados en la fase de grupos:

Ecuador 1 - 2 Venezuela

Ecuador 3 - 1 Jamaica

México 0 - 0 Ecuador

Calendario: ¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa América 2024?

Argentina o Ecuador avanzarán a las semifinales, donde podrían enfrentarse a Venezuela o Canadá, dependiendo del resultado del otro partido de cuartos de final.

En caso de que los canadienses superen a Venezuela, se enfrentarían nuevamente como en el Grupo A, donde la albiceleste ya los derrotó con dos goles.

Las fechas de las semifinales son las siguientes:

Martes 9 de julio, 18:00 horas del centro de México

Miércoles 10 de julio, 18:00 horas del centro de México.

Con información de EFE y AP.