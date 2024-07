¿Jugará Lionel Messi los cuartos de final? Scaloni no descarta su presencia ante Ecuador en la Copa América

Lionel Messi sigue en duda de cara a los cuartos de final de la Copa América. La condición del muslo de la pierna derecha del capitán de la campeona defensora Argentina es la interrogante excluyente previo al duelo del jueves contra Ecuador.

El técnico albiceleste Lionel Scaloni no despejó la duda en la víspera, pero expresó que la presencia del astro no está descartada para el encuentro en Houston.

“Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir el equipo. Con base en la respuesta que tengamos hoy, decidiremos”, dijo Scaloni.

Selección de Argentina tiene en duda la presencia de Lionel Messi. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿Qué le pasó a Lionel Messi, capitán de Argentina?

Lionel Messi de 37 años sufrió una sobrecarga muscular en la pierna derecha en la victoria 1-0 ante Chile durante la segunda jornada de la fase de grupos. Debido a ello, se perdió el triunfo 2-0 de la selección de Argentina contra Perú por precaución.

Durante la semana, las señales apuntan a una buena evolución de la dolencia, Messi participó a la par de sus compañeros en la práctica del martes.

“Es crucial que Leo juegue, trataremos de que esté. Y si no está, buscaremos lo mejor para el equipo. Es justo esperarlo hasta el último momento”, mencionó el técnico.

¿Cómo le ha ido a Ecuador frente a Argentina?

La Selección de Ecuador nunca ha podido derrotar a Argentina en las 16 ocasiones que se han enfrentado en el torneo continental, con un saldo de 11 victorias y cinco empates a favor de los actuales campeones del mundo.

Después de clasificarse con sufrimiento, recuperándose de una derrota 2-1 contra Venezuela en la que sufrieron la expulsión de su goleador Enner Valencia, la Tri ecuatoriana no quiere condicionarse por la duda Messi.

“Es un jugador diferencial, hemos jugado contra ellos sin él y con él, la idea de juego no cambia. No cambia el modelo de juego. Ellos tienen una identidad... Tenemos que estar preparados para ambas situaciones e intentar que no puede brillar”, señaló Félix Sánchez Bas, el técnico español de Ecuador.

Hace menos de un mes, Argentina y Ecuador jugaron un amistoso en Chicago. Lo ganó la Albiceleste 1-0 con gol de Ángel Di María, y Messi salió en el segundo tiempo

Se prevé algo similar en el NRG Stadium, con Argentina dueña de la posesión y de la iniciativa. Ecuador apostando por el contragolpe.

La Selección de Ecuador clasificó a cuartos de final tras enfrentar a Argentina. (Foto: EFE) (David Leah/David Leah)

Independientemente que Messi sea titular o suplente, Scaloni podrá plantar un doble 9, con Lautaro y Julián Álvarez.

“Puede ser, como no. Ya jugaron juntos contra este rival... No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone muy contento”, señaló Scaloni.

En tanto, Ecuador no se desalienta por sus antecedentes adversos ante Argentina. “Sin ninguna duda es el partido más importante de mi carrera”, dijo Valencia. “Está en nuestra cabeza y todo el cuerpo. No hay un mañana, es este partido”.