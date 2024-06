¿Edson Álvarez se va de la Copa América? Esto sabemos de la lesión del jugador de México

Un partido de la Selección Mexicana en Copa América basto para que cayera el primer jugador por lesión, Edson Álvarez, mediocampista y capitán del Tri fue visto en muletas en la llegada de México a Los Ángeles.

Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United de la Premier League, se lesionó el sábado pasado en el debut de México en la Copa América ante Jamaica en el estadio NRG de Houston.

¿Cuál es la lesión de Edson Álvarez?

Según algunos medios, que citan fuentes de la selección, el jugador tiene un desgarre en la pierna izquierda y este mismo lunes saldrían los resultados de los estudios que le practicaron para saber si puede continuar en el torneo que se disputa en Estados Unidos.

Se desconoce el grado de la lesión, pero Álvarez sería una baja sensible para el equipo, pues fue nombrado como capitán del Tri. En caso de que Edson Álvarez no se recupere, Lozano no podrá sustituir al jugador, debido a que la Copa América no lo permite.

“Con Edson vamos a esperar un par de días para hacerle un estudio y saber bien lo que él tiene. Evidentemente con él, o con cualquier otro jugador, la intención es no arriesgar nada”, dijo Lozano tras el debut del sábado.

Por el momento, Edson se mantiene sin actividad, ni entrenamientos. El jugador no ha dicho nada sobre su lesión y solo publicó lo siguiente en sus redes sociales.

“Dios sabe lo que pone, Dios sabe lo que quita, Dios sabe lo que hace. Gracias por sus mensajes, juntos y unidos”, escribió ‘el Machín’.

Álvarez acompañó al resto de sus compañeros a la próxima sede del partido en Los Ángeles, California, en muletas.

Wishing you a speedy recovery, Edson! ❤️⚒️ pic.twitter.com/tg4zePyiJ2 — West Ham United (@WestHam) June 23, 2024

¿West Ham recibirá dinero por la lesión de Edson Álvarez?

El equipo de ‘El Machin’, West Ham United, recibiría un pago gracias al Programa de Protección de Clubes de la FIFA, el cual se encarga de indemnizar a los equipos cuando un futbolista tiene un accidente con la selección, que lo deja sin la posibilidad de volver a jugar.

El Programa de Protección de Clubes solo funciona cuando un futbolista se lesiona en una fecha FIFA y tiene una inactividad mayor a 28 días.

El programa tiene un monto máximo de 20 mil 548 euros, pero depende del sueldo del futbolista, porque la cifra se calcula sobre lo que gana el jugador.

Con información de EFE