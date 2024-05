Patricia Ornelas, surfista mexicana que practica en huipil: ‘Representando mi cultura con mucho orgullo’

La mexicana Patricia Ornelas, surfista y una de las exponentes del deporte en nuestro país, inundo las redes sociales al compartir un video dominando las olas usando un huipil.

La mexicana cuenta con más 50 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok y el video donde Patricia práctica surf en huipil ha conseguido hasta 4 millones de reproducciones en la red social.

En el video se encuentra Patricia sobre las olas de forma tranquila, donde se le puede usando la blusa dorada con falda morada.

“Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras”, compartió Paola en su cuenta de Tik Tok, donde cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

Surfista Patricia Ornelas se volvió viral al compartir un video surfeando en su cuenta de tik tok. (Foto: Tik tok pattoornelas)

¿Quién es Patricia Ornelas, surfista mexicana?

Patricia Ornelas es una joven originaria de Guerrero, en México.

Sus distintos videos en redes sociales y en la cuenta de Tik Tok son parte de un proyecto de surf colectivo.

No es el único video que se viralizó, pues en el 2023 compartió un video en una tabla de surf y caracterizada de catrina.

A pesar de ser parte de un proyecto, no ha compartido más información al respecto.

@pattoornelas En mexico celebramos el dia de muertos, no solo como un racuerdo de los que se fueron, si no como la verdadera esperanza de que vuelban a estar entre nosotros 🤍 Con amor recuerdo a quien de me adelanto en el camino. @Elise (taylor’s version) 📽️ ♬ sonido original - 🕯️Día De Muertos México🏵️🌿

¿El surf estará en los Juegos Olímpicos 2024?

El surf tuvo su debut en los juegos olímpicos de Tokio y se repetirá en la edición de París. La disciplina de surf consiste en realizar maniobras y trucos sobre una ola, las cuales serán puntuados por cinco jueves que califican la variedad, el tipo y la dificultad de los trucos.

Además, los atletas son juzgados por la velocidad, potencia y fluidez, se trata de la forma en que el surfista conecta con los movimientos de uno a otro.

Los ganadores de los primeros juegos olímpicos para el surf fueron: Ítalo Ferreira de Brasil, Kanao Igarashi de Japón y Owen Wright de Australia.

Las ganadoras fueron Carissa Moore, Bianca Buitendag y Amuro Tsuzuki.

La competencia de surf se disputó en los Jugos Olímpicos de Tokio 2020 se realizaron en la playa Tsurigasaki, la cual se encuentra ubicada en Ichinomiya y se realizó del 25 al 28 de julio del 2021.