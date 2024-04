Ana Campa, jugadora de León, señala la falta de apoyo del club: ‘No podré volver a jugar futbol’

Ana Campa, jugadora del Club León Femenil de la Liga MX, compartió que no volverá a practicar futbol de manera profesional, después de un delicado proceso de salud que vivió tras la falta de apoyo del club.

En sus redes sociales, Ana compartió el motivo por el cual no ha tenido actividad con el club desde septiembre del año pasado. La jugadora explicó que ha acudido a valoraciones médicas por su cuenta en México y Estados Unidos.

Ana Campa sufrió de un fuerte golpe con el balón en el rostro, por lo que tuvo que ser atendida en el IMSS e Instituciones Privadas. (Foto: Mexsport) (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

¿Qué le pasó a Ana Campa, jugadora del Club León?

La jugadora relató que en septiembre del 2023 recibió un fuerte golpe con el balón en el rostro, lo que afectó la visión de uno de sus ojos.

“En septiembre del año pasado tuve un accidente, en un entrenamiento: Un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores.

Campa relató que debido a la falta de apoyo regresó a su lugar de nacimiento, Texas, para buscar atención con especialistas, donde coincidieron en que su incapacidad es permanente.

“Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente; o sea, que no podré volver a jugar futbol”, señaló.

La jugadora tuvo que iniciar sus trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar su incapacidad, como le indicó la directiva del club, donde señaló que no ha recibido el acompañamiento y apoyo para saber qué es lo que debe hacer.

“Espero poder encontrar una solución con el club, en donde ambas partes estemos de acuerdo y donde el apoyo no solo sea como futbolista, sino también como una persona que puede influir en nuestro club y nuestra liga”, informó Ana Campa.

Comunicado de Ana Campa sobre su proceso de salud con el Club León. (Foto: ana_campa30)

Ana Campa relató que acude a los centros del IMSS desde la mañana, pero siempre le señalan la ausencia de algún papel o trámite necesario para su incapacidad.

¿Qué dijo Club León sobre el caso de Ana Campa?

Un día después de que la jugadora compartió dicho comunicado, el Club León mandó una respuesta a través de sus distintas redes sociales.

En dicho comunicado señalan que la lesión de Ana fue atendida por instituciones privadas y por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VM1xzRhD8Y — Club León Femenil (@clubleonfemenil) April 23, 2024

Además, mencionan que el IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad que necesita la jugadora.

“Nuestro protocolos internos y a los de la Federación Mexicana de Futbol, nos obligan a documentar y reportar al organismo correspondiente cada uno de los procesos en este tipo de lesiones”, compartió el Club.