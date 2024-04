‘Tata’ Martino sobre la polémica vs. Rayados: ‘Es una pena hablar de cosas que no pasan por el futbol’

Inter de Miami vs. Monterrey pinta a ser un partidazo, sin embargo, el encuentro de ida se vio manchado por polémicas declaraciones y empujones de algunos jugadores del equipo de la MLS contra el técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz.

Previo al enfrentamiento de vuelta de cuartos de final, el estratega del Inter de Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino se pronunció al respecto.

“A mí se me ocurre que el partido de mañana está lindo y genera tanta ilusión. Por lo menos es lo que nos pasa a nosotros, que es una pena tener que hablar de cosas que no pasan por el futbol. Hay mucho por hablar de la previa, el post partido y detenernos en cuestiones que no tiene que ver con el futbol, no me parece que valga la pena y ni siquiera oportuno”, aseguró el ex técnico de la Selección Mexicana.

La polémica de los directivos técnicos de Rayados de Monterrey e Inter de Miami. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

¿Qué paso en el partido de vuelta de Inter de Miami vs. Monterrey?

Lionel Messi no fue convocado para el partido de ida entre Inter de Miami y Rayados de Monterrey, a pesar de dicha decisión, el argentino saltó al terreno de juego al finalizar el partido y tuvo un fuerte enfrentamiento con Tano Ortiz.

Según la información de Fox Sports, Tata Martino y los jugadores: Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez se acercaron a reclamar decisiones del árbitro, al terminar el partido con derrota para el Inter de Miami.

Momentos después, el cuerpo técnico de Monterrey encaró al ‘Tano’ Ortiz por sus declaraciones, donde dijo que podrían favorecer a la MLS.

Messi visita Monterrey para el partido de Inter Miami vs. Rayados. (Foto: Shutterstock / Mexsport).

Monterrey pide investigación al Inter de Miami por la polémica en partido de ida de la Concacaf

Por su parte, el presidente de Rayados de Monterrey, Javier Antonio Noriega, habló sobre la polémica y destacó que no era momento para dar declaraciones, pues realizaron un reporte de investigación contra el Inter de Miami.

“No, no es momento de hablar de eso, porque debe haber un reporte y de investigación, no voy aquí tampoco a negar que pasaron cosas, pero en otro momento dar detalles y estaremos en la espera de ese reporte de las autoridades correspondientes para después establecer nuestra postura”.