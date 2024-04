¿Qué mirás, bobo? Cronología del ‘pique’ entre Messi y Rayados en la Concachampions

¡Buenas noticias para el Inter de Miami! Lionel Messi ya sumó sus primeros minutos tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas desde el pasado 13 de marzo y ahora podrá viajar a Monterrey para el partido de vuelta de la Concachampions ante Rayados.

Sin embargo, el Inter de Miami buscará remontar el resultado si quiere clasificar a las semifinales, y el astro argentino tendrá que controlar sus emociones para no sumar tarjetas amarillas, tras el problema que tuvo con los jugadores y el director técnico de Rayados, Fernando ‘Tano’ Ortiz.

¿Qué paso entre Lionel Messi y Rayados de Monterrey?

Lionel Messi no fue convocado al partido de ida entre Inter de Miami y Rayados de Monterrey, pero no influyó en que el argentino no estuviera presente durante el encuentro, terminó tan molesto por la derrota que bajo al terreno de juego y tuvo un enfrentamiento con el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey.

Aunque la problemática surgió al finalizar el encuentro, Fernando Ortiz realizó algunas declaraciones previas al partido sobre presuntos favoritismos de los árbitros hacia la MLS.

Las declaraciones de Fernando Ortiz, estratega de Rayados

Fernando ‘Tano’ Ortiz habló antes del encuentro y destacó que el Inter de Miami cuenta con una mejor plantilla. Durante una entrevista exclusiva con el periodista Santiago Fourcade, el técnico mencionó que hay intereses monetarios relacionados con el equipo de la MLS.

“Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Nosotros, deportivamente, vamos a ir a ganar. Después, no puedo controlar otras cosas”, destacó el estratega.

Fernando Ortiz y las polémicas declaraciones previo los cuartos de final de concachampions. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Discusión de ‘Tano’ Ortiz y Lionel Messi

Según la información de Fernando Schwartz de Fox Sports, Tata Martino y los jugadores: Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez se cercaron a reclamar decisiones del árbitro al finalizar el encuentro ante Rayados.

Momentos después se encontraron el cuerpo técnico de Monterrey y quisieron encarar a ‘Tano’ Ortiz por sus declaraciones sobre la decisiones que podían favorecer a la MLS.

“Intervino la directiva de Rayados para separar y pidieron a los comisarios de la Concacaf que hagan un reporte muy completo porque si esto hubiera pasado en un vestidor de Centroamérica ya se hubiera armado el escándalo. Este incidente en vestidores deja muy caliente la vuelta en Monterrey”, añadió el reportero.

Monterrey pide investigación a Inter de Miami

El presidente de Rayados de Monterrey, Javier Antonio Noriega, habló sobre la polémica y aunque destacó que no era momento para dar declaraciones, recalcó que habría un reporte de investigación contra el Inter de Miami.

“No, no es momento de hablar de eso, porque debe haber un reporte y de investigación, no voy aquí tampoco a negar que pasaron cosas, pero en otro momento dar detalles y estaremos en la espera de ese reporte de las autoridades correspondientes para después establecer nuestra postura”.

Concacaf Champions Cup 2024 Inter Miami (USA) vs Monterrey (MEX) CFI La polémica de los directivos técnicos de Rayados de Monterrey e Inter de Miami. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Declaraciones de Nico Sánchez, auxiliar de Rayados

El auxiliar técnico de Rayados de Monterrey, Nicolás Sánchez’, compartió un audio de WhatsApp donde contó lo sucedido con Lionel Messi y los jugadores de Inter de Miami, donde declaró que Messi se encontraba muy molesto. ‘Estaba endemoniado’ fueron las palabras que uso el miembro de Rayados.

“Estaba el de seguridad y un argentino que está siempre con Messi. En buena onda, me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad en buena onda me para. Yo veo que Messi estaba recaliente y justo estaban entrando los árbitros. Ahí los encara Messi y les dice de todo, de todo, de todo a los tres-cuatro árbitros. Y atrás de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierda”, relató Nicolas en el audio.

Un día después compartió un video donde ofreció una disculpa a Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Entiendo que al hacerse público el audio mucha gente se puede sentir ofendida o tocada. El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, a la cual me referí de una manera irrespetuosa y ofrezco mis disculpas. Espero sepa entenderme, soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Sin más nada que agregar, todo explicado en el audio que se viralizó”.