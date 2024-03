Shohei Ohtani, costoso jugador de los Dodgers, recibe amenaza de bomba en estadio de Corea del Sur

La policía de Corea del Sur dijo que no encontró ningún explosivo en el Gocheok Sky Dome en Seúl tras una búsqueda el miércoles, después de que fue reportada una amenaza de bomba contra la estrella de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani.

Cerca de 150 policías, utilizando perros de rastreo y detectores de rayos X y otro equipamiento buscaron por todo el estadio, pero no encontraron ningún objeto sospechoso, indicó la estación de policía Guro en Seúl.

Oficiales de policía aseguraron que actuaron después de que recibieron información de una amenaza contra Ohtani, pero no dieron detalles.

“Es desafortunado que la amenaza de una bomba sea siquiera una posibilidad, pero tengo plena confianza en las Mayores y la seguridad de que nos sentimos a salvo”, dijo antes del juego el mánager de los Padres, Mike Shildt.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que no había recibido ninguna información específica sobre la amenaza y que le habían dicho que “siguiera trabajando en el juego de béisbol”.

El Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur fue el lugar del encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego para el primer juego de la temporada de la MLB el miércoles 20 de marzo del 2024. (Foto: AP) (Lee Jin-man)

Amenaza de explosivo contra Ohtani llegó por correo electrónico

La agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, indicó que la búsqueda inició después de que el consulado general de Corea del Sur en Vancouver, Canadá, recibió un correo electrónico en el que amenazaban con detonar un explosivo en el estadio Gocheok durante el primer juego de la temporada de las Grandes Ligas entre los Dodgers y Padres de San Diego programado para este miércoles. El juego marca el primer duelo de temporada regular de la MLB en el país.

Yonhap dijo que la persona, que envió el correo en inglés, aseguró ser un abogado japonés. Yonhap citó a la policía diciendo que sospechan que el correo electrónico viene de la misma persona que el año pasado envió una serie de mensajes amenazantes similares por email y fax diciendo ser un abogado japonés.

Shohei Ohtani es uno de los jugadores más costosos de la MLB (Foto: AP)

El Ministerio surcoreano de Exteriores no respondió de inmediato a una petición de comentarios de AP para confirmar el contenido del email supuestamente enviado al consulado general en Vancouver.

La policía y los caninos fueron vistos buscando entre los asientos y pasillos del estadio en la mañana. La búsqueda parece que no afectó los preparativos para el juego y el personal del campo continuó revisando el campo y un grupo de K-pop ensayaba en el jardín.

La policía de Guro indicó que cerca de 350 oficiales estararían desplegados al inicio del juego entre Dodgers y Padres. La amenaza no afectó al juego.

Ohtani y Dodgers remontan para vencer 5-2 a Padres

Los Dodgers de Los Ángeles levantaron el telón de su era Shohei Ohtani con una memorable victoria en una noche que marcó varios momentos inéditos.

Un sencillo remolcador de Ohtani coronó el racimo de cuatro carreras del octavo inning en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles derrotó el miércoles 5-2 en la apertura de la temporada regular y primer juego de las Grandes Ligas en Corea del Sur.

“Ha sido una noche redonda para Shohei”, resaltó el mánager de los Dodgers Dave Roberts. “Es significativo es que cuenta con un talento generacional en tu equipo en un mercado tan grande como el de Los Ángeles. Se está prestando más atención a los Dodgers y a las Grandes Ligas”.

El juego dio un vuelco cuando el primera base Jake Cronenworth dejó que un rodado de rutina se le colara por su guante, permitiendo que entrara la carrera de la ventaja definitiva.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles batea un sencillo ante los Padres de San Diego, el miércoles 20 de octubre de 2024, en Seúl. (Foto: AP). (Ahn Young-joon)

Ohtani se fue de 5-2 en su primer partido desde su salida de los Angelinos de Los Ángeles con un contrato récord 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Unos 15 mil 952 aficionados acudieron al Gocheok Sky Dome en Seúl.

El versátil astro, que este año no podrá lanzar tras operarse el codo, tuvo un despiste en las bases que provocó el último out en el octavo. Fue puesto out tras pasar por segunda base y luego no tocar la almohadilla cuando se regresó tras el elevado de Freddie Freeman, con lo que se decretó un doble play que puso fin al inning.