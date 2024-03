No son ‘tuppers’, es arroz con leche: Exmedallista panamericano, vende comida por falta de empleo

El deportista mexicano Raúl Manríquez informó que no ha podido encontrar trabajo. (Foto: facebook raul manriquez)

Los problemas en el deporte mexicano no se mantienen en la Conade, ahora un exatleta reporta que después de retirarse no ha podido encontrar trabajo.

Raúl Manríquez Collins, exatleta mexicano y medallista panamericano en la disciplina de halterofilia, compartió que después de una lesión por la que se tuvo que retirar, no ha conseguido trabajo y se dedica a vender arroz con leche.

“Si ese soy yo. A raíz de una lesión, deje de competir. Ahora que la vida es normal, busco trabajo el cual no he podido encontrar. Hay mucha vacante, mucho trabajo. Pero ante la ley no te pueden contratar sin seguro”, compartió el exatleta en sus redes sociales.

Según lo que reporta Raúl Manríquez, las inconsistencias en su número de seguro social no le permiten acceder a un trabajo y aunque ha intentado arreglarlo, la espera ha sido larga.

“No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener. No sirve de nada haber sido un campeón si termine vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para poder sobrevivir. Esto no es grilla, es simplemente historia personal”, compartió Raúl Manríquez.

Raúl Manríquez no es el único atleta que ha buscado más recursos para poder trabajar o pagar sus competencias, pues el equipo de nado artístico de México, tuvo que vender ‘tuppers’ para pagar el viaje al mundial de natación.

¿Quién es Raúl Manríquez, exatleta paralímpico?

Raúl Manríquez es un exatleta mexicano de halterofilia, cuenca con cuatro récords nacionales y ha sido 7 veces campeón nacional.

Participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde consiguió la medalla de bronce en la división de más de 109 kilogramos.

Ese mismo año se colocó en el puesto 34 del mundo, ha participado en los siguientes eventos: IWF World Cup donde consiguió el tercer lugar. 2019 World Championships con la que terminó franqueado en el puesto 22.

Raúl Manríquez, deportista profesional de halterofilia. (Foto: raul manriquez instagram)

Futbolista mexicano también se dedica al negocio de comida

La historia de Raúl Manríquez no es la única en el deporte mexicano, pues el futbolista Erick ‘Cubo’ Torres comenzó a trabajar fuera de las canchas, pues el jugador fue suspendido del equipo Herediano, donde dio positivo a clostebol, una sustancia prohibida en el futbol profesional.

A través de redes sociales, se dio a conocer que el delantero ‘Cubo’ Torres y su esposa comenzaron en el negocio de comida rápida al estilo mexicano y texano.

Erick Cubo Torres El futbolista mexicano también se dedica a la venta de comida. (Foto: instagram estefano_erick)

“Gracias a Dios, hace cuatro fines de semana se ha vendido bien y eso me ayuda a pagar los recibos. Tenemos vecinos que nos han apoyado, hacen los pedidos y yo voy y reparto. He hecho entre 80,000 a 120,000 colones (aproximadamente 4 mil pesos semanales)” mencionó ‘Cubo’ Torres.

El mexicano vende alitas de pollo, hamburguesas, papas a la francés y hasta comida texana, misma idea que ha sido impulsada por su suegro.