Por sus canciones de amor: ¿Por qué mataron a Chuy Montana?

Y aunque los corridos tumbados están en su mejor momento, no a todos les gusta este género mexicano. A dos semanas del asesinato de Chuy Montana, la Coordinación Estatal de la Unidad de Homicidios y la Agencia Estatal de investigación capturó al presunto asesino del cantante.

Kevin Alejandro ‘N’ fue detenido en Tijuana al ser señalado como el responsable de accionar el arma que le quitó la vida al cantante Chuy Montana y su amigo y chofer, Miguel Pavón, el pasado 7 de febrero.

¿Qué le paso a Chuy Montana?

Según medios locales, el cuerpo del cantante fue encontrado al medio día del miércoles en la carretera Tijuana-Rosarito, después de ser secuestrado por un grupo armado

De acuerdo con los reportes, Montana intentó huir de un auto en movimiento, lo que provocó que al momento de encontrarlo tuviera marcas y golpes en su cuerpo. Además, recibió varios disparos con una pistola calibre de 9 milímetros.

También asesinaron a Miguel Pavón, quien fue amigo y chofer del cantante de ‘Porte de Scarface’, quien tenía las extremidades amarradas con alambre.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, señaló que el cantante se encontraba interpretando unas canciones que no les gustaron a los atacantes.

Chuy Montana fue un cantante de corridos tumbados que murió asesinado el 7 de febrero. (Foto: facebook chuy montana) (Facebook / Chuy Montana)

“La víctima por ser cantante estaba desempeñando o cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante que le pidieron o al menos fue el pretexto que no las llevara a cabo, él seguía entonándolas lo cual molestó a los agresores quienes primero le propinaron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo abordaron al vehículo en donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron hacía la vía pública”, añadió Andrade Ramírez.

El cantante y su chofer fueron localizados con un mensaje firmado por el Cártel Arellano Félix, que. Decía: “Sigan de maneras hijos de su pu… mad”

¿Qué dicen las canciones más populares de Chuy Montana?

El cantante de 25 años comenzaba a posicionar su música en las distintas plataformas, pero una de las más conocidas fue ‘Porte de scarface’, la cual hace referencia a la película Scarface y al protagonista Tony Montana, interpretado por el actor Al Pacino.

Montana realizó una colaboración con Fuerza Regida y crearon ‘Polvos de Chanel’, la cual hace referencia al crimen organizado.

“El morrillo salió mafioso y que sea lo que dios quiera. Y en la sierra con mi güerita a pasear, Se puso los collares, nos van a cuidar”, dice la canción, que cuenta con 6 millones de reproducciones en la plataforma.

‘Que bendición’ se trata de un tema que relata que desde niño vivió cerca del crimen organizado y agradecía a Dios salir de momentos complicados gracias a dinero.

Con información de Crisstian Villicaña