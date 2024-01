Ciclista Brenda Jair sufre accidente en carretera por un bache: ‘Procederé contra el estado’

La ciclista Brenda Jair Nara relató que sufrió un accidente en una carretera de Querétaro porque cayó en un bache que no debería estar presente, por lo que cuestionó a las autoridades del estado y afirmó que procederá por daño patrimonial.

Brenda, quien se dice apasionada por el ciclismo de ruta, iba de bajada aproximadamente a 60 km por hora cuando cayó en la descompostura, por lo que su bicicleta se quedó atorada y salió volando hacia adelante al caer primero con la cara y luego su cuerpo se deslizó.

Brenda Jair tuvo lesiones tras accidente en la carretera. (Foto: TikTok @brenda_jair)

¿Qué lesiones tiene Brenda Jair Nara tras su accidente?

Aunque se encuentra estable, Jair Nara tendrá un periodo de rehabilitación, por lo que aseguró que aunque tenía pensado subir al podio este año “ya no voy a poder”.

En un video en TikTok se mostró molesta e indignada al relatar el hecho que califica como injusto, aunque agradece que no pasara a mayores. Por su caso y otros, pidió que sea una alerta.

Como parte de la caída sufrió quemaduras en el cuerpo, le hicieron un total de 12 suturas, además que tuvo un esguince cervical y fractura en la mandíbula.

“Mi casco está todo raspado y golpeado, lo que significa que cumplió su función. Mis lentes también están raspados, mi reloj, jersey, guantes, aparatos se rompieron; mi bicicleta también está muy lastimada”, afirmó.

¿Por qué la ciclista culpa al estado de Querétaro por su accidente?

La deportista, de 23 años, argumentó que el incidente no hubiera pasado “si la carretera hubiera estado en óptimas condiciones. Yo al ser ciclista soy un vehículo y me tengo que atacar al reglamento de tránsito, cosa que sí estaba haciendo”.

El bache simplemente no debió estar, por lo que confirmó que “va proceder como sea necesario contra el estado por daños patrimoniales” porque se le hace indignante que los mexicanos paguen impuestos para que no las arreglen. “Yo soy contribuyente y estoy al corriente de todas mis obligaciones fiscales”.

Brenda Jair trabaja en un despacho; aseguró que procederá contra el estado. (Foto: Instagram @brenda_jair)

¿Quién es Brenda Jair? Sus quejas contra condiciones a ciclistas

Antecesores como Raúl Alcalá, Héctor Rangel, Julián de Jesús Velázquez, Luis Villalobos e incluso a mujeres de las que se siente orgullosa de conocer, como el caso de Daniela Campuzano o Lorenza Morfín, han dado a conocer al ciclismo.

Asimismo, recordó que está avalado en México, en donde se practican varias modalidades de la especialidad y destacó el trabajo que han hecho algunos atletas en competencias como los Juegos Olímpicos.

Ella entrena indoor 5 días a la semana y en fines de semana sale a ruta, lo que considera fundamental para su rendimiento porque le da técnicas, habilidades y reflejos.

“En la ciudad donde yo vivo no hay ningún lugar en donde pueda entrenar y no es posible que México si ponga el nombre del país en alto en este tipo de deportes, pero que no se nos ofrezcan esas facilidades para hacerlo”, relató.

En un momento le ofrecieron 2 horas en el Autódromo, pero su horario laboral no se acomodaba, además contó que el permiso está suspendido. Una de sus competencias fue en octubre de 2023 junto a su papá en el L’Étape México del Tour de France en Tequisquiapan.

“Lo más difícil fue intentar entrenar, ir al trabajo, a la escuela, ser foránea, hacer tareas, estudiar para mi ceneval y tener vida social al mismo tiempo”, escribió en sus redes sociales.

Brenda Jair es pasante en DeForest Abogados desde septiembre de 2021. Entre 2019 y 2023 estudió la carrera de leyes en la Universidad Anáhuac Querétaro.