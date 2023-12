Orbelín Pineda eliminado de Europa League: Así le fue a los mexicanos en el torneo

La Fase de Grupos de la Europa League llega a su fin y con ello, el mexicano Orbelín Pineda y el AEK Atenas se despiden del torneo al perder en casa frente al Brighton & Hove Albion.

A pesar de que el mexicano tuvo un par de oportunidades en el primero y segundo tiempo, el conjunto de Orbelín dejo ir la oportunidad de conseguir la victoria cuando expulsaron a Gacinovic al 65.

Después de dicho encuentro, AEK Atenas quedó tercero con cuatro puntos, a seis del líder Brighton y a cuatro de Marsella con tres puntos por disputar todavía. AEK Atenas peleará contra el Ajax por el pase a la UEFA Conference League.

Andrés Guardado en la Europa League

El conjunto donde milita el mexicano Andrés Guardado retraso su clasificación a los octavos de final después de perder 1-0 ante Sparta Braga, buscará su pase hasta la última jornada frente a Rangers el 14 de diciembre.

El mexicano Andrés Guardado fue titular y salió de cambio al minuto 84 sin poder revertir el marcador.

Por otro lado, Edson Álvarez no fue convocado en la victoria del West Ham ante el TSC. De cara al partido, Moyes señaló que hubo jugadores que no hicieron el viaje porque no estaban físicamente en condiciones para realizar el viaje a Serbia.

¡El mexicano tuvo minutos!

“Tenemos otros jugadores que tienen alguna enfermedad y que no han viajado, pero no estoy preparado para decir quienes son esta noche. Ha sido muy difícil durante dos años intentar compatibilizar los partidos europeos con los de la Premier League”, señaló el técnico del West Ham.

Orbelín Pineda mejor jugador extranjero

Orbelín Pineda fue reconocido como el mejor jugador extranjero en la Superliga de Grecia dentro de la temporada 2022-2023 en su primer año como jugador del conjunto griego.

“El centrocampista internacional mexicano de AEK, Orbelón Pineda fue nombrado mejor futbolista extranjero de la liga griega para la temporada 2022-2023!”, publicó el conjunto griego en sus redes sociales