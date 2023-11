Pumas vs. Chivas: ¿Dónde y cuándo ver la última jornada de la Liga MX?

La temporada regular llega a su fin con la Jornada 17 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, donde los equipos buscan entrar a la liguilla o al famoso play-in.

El Puebla cambió por completo la posición de la tabla general, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, resolvió a favor de La Franja la petición para que se le devolvieran los tres puntos que consiguió en la Jornada 7 al vencer a Xolos de Tijuana.

La Liga le había dado el triunfo en la mesa a Xolos por marcador de 0-1 por la presunta alineación indebida del Puebla en donde el auxiliar de La Franja se encontraba en la banca cuando no podía hacerlo por suspensión.

El Cruz Azul quedó eliminado del Apertura 2023 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)

Con la nueva decisión del TAS, el Cruz Azul quedó fuera de toda posibilidad para clasificar a la siguiente ronda, algunos jugadores no lo tomaron de la mejor manera, como Erick Lira quien explotó durante la rueda de prensa previo al último encuentro.

“Es un momento muy doloroso para todos, no solo para los trabajadores, para todos los que estamos diario en el club, porque es un fracaso total, no hay palabras, no hay excusas, le ponemos el pecho a las balas

Horarios y transmisión de la Jornada 17 de la Liga MX

Sigue todos los resultados de la última jornada de la fase regular que comenzará este viernes cuando Xolos reciba a Pachuca.

Viernes 10 de noviembre

Atlas vs. Necaxa

Horario: 19:00

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN

Mazatlán vs. Toluca

Horario: 19:06

Sede: Estadio el Encanto

Transmisión: TV Azteca

Xolos vs. Pachuca

Horario: 21:10

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox Sports

Sábado 11 de noviembre

Atlético San Luis vs. Santos

Horario: 17:00

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN

Querétaro vs. Monterrey

Horario: 17:00

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Fox Sports

Pumas vs. Chivas

Horario: 19:00

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN

Tigres vs. América

Horario: 21:10

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: TUDN

Domingo 12 de noviembre

Cruz Azul vs. Puebla

Horario: 18:00

Sede: Estadio Azteca

Transmisión: TUDN

León vs. Juárez

Horario: 20:05

Sede: Estadio Nos Camp

Transmisión: Fox Sports y Claro Sports