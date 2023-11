Champions League: ¿Dónde y cuándo ver los partidos de la Jornada 4?

Comenzó noviembre y regresa la UEFA Champions League para las últimas jornadas de la fase de grupos.

La Jornada 4 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2023-24 se jugará este martes 7 y miércoles 8 de noviembre con 16 juegos.

Destacan los enfrentamientos del Shakhtar Donetk vs. Barcelona, Lazio vs. Feyenoord y Milan vs. PSG el martes, mientras que el miércoles son Arsenal vs. Sevilla, Bayern Múnich vs. Galatasaray y Real Madrid vs. Braga.

Santiago Giménez regresa a la actividad con el Feyenoord y podrá aumentar su racha goleadora en dicho torneo.

¿Cuándo y dónde ver la Champions League?

El martes 7 de noviembre habrá 8 partidos, la misma cantidad para el día miércoles 8.

La UEFA maneja dos horarios en estas jornadas para dividir los juegos.

Habrá dos partidos cada día a las 11:45 y cuatro a las 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Martes 7 de noviembre

Shakhtar Donetsk vs. Barcelona

Horario: 11:45

Sede: Estadio Volksparkstation

Transmisión: HBO MAX y TNT

Borussia Dortmund vs. Newcastle

Sede: Estadio Signal Iduna

Horario: 11:45

Transmisión: HBO Max y TNT

Lazio vs. Feyenoord

Sede: Stadio Olimpico

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX y TNT

Porto vs Antwerp

Sede: Estadio Dragao

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Manchester City vs. Young Boys

Sede: Estadio Ciudad de Manchester

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Milan vs PSG

Sede: San Siro

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Atlético de Madrid vs Celtic

Sede: Estadio Cívitas Metropolitano

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Estrella Roja vs RB Leipzig

Sede: Estadio Estrella Roja

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Comienza la Jornada 4 de la fase regular Comienza la Jornada 4 de la Fase Regular de la Champions League (Foto: EFE)

Miércoles 8 de noviembre

Real Sociedad vs Benfica

Sede: Estadio Real Arena (Anoeta)

Horario: 11:45

Transmisión: HBO Max y Cinemax

Napoli vs Union Berlín

Sede: Estadio Diego Armando Maradona

Horario: 11:45

Transmisión: HBO MAX y TNT

Kobenhavn vs Manchester United

Sede: Estadio Parken

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

RB Salzburg vs Inter de Milan

Sede: Red Bull Arena de Salzburgo

Horario: 14:00

Transmisión: HBO Max

Bayern Munich vs Galatasaray

Sede: Allianz Arena

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX

Arsenal vs Sevilla

Sede: Emirate Stadium

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX y TNT

PSV vs Lens

Sede: Phillips Stadion

Horario: 14:00

Transmisión: HBO MAX y Cinemax

Real Madrid vs Braga