Nailea Vidrio sufrió acoso y amenazas de muerte cuando jugaba en León Femenil: ‘Nadie hizo nada’

La ola de violencia que han vivido algunas futbolistas es algo que lamentablemente existe desde hace años, tal como narró Nailea Vidrio, jugadora de Tuzas de Pachuca, al revelar que fue víctima de amenazas de muerte en 2021.

Vidrió compartió en una entrevista con EFE que hace dos años, cuando jugaba con las de León, fue amenazada a través de redes sociales. Sin embargo, el club no hizo nada al respecto, pues no le dieron la importancia que merecía el tema.

“En un partido de León vs. Tigres en León me pusieron en mi Instagram que ese sería mi último partido. Me dijeron ‘te vamos a matar’. Nadie hizo nada al respecto. Le dije a mi club, pero se lo tomaron a la ligera porque ‘fue en una red social’. Nos tienen que matar para que pase algo”, aseguró.

Nailea Vidrio describe la violencia a la que están expuestas las futbolistas mexicanas

En la plática que tuvo con la agencia, describió que también ha recibido en sus redes sociales amenazas de violación y acoso cibernético. Por lo tanto, ha tenido que llegar al punto de cargar con artículos de defensa personal, pues el miedo que existe ante lo que le pudiesen hacer era latente.

“Ese día contra Tigres yo estaba viendo quién me estaba apuntando con algo. Vives con miedo. En mi carro tenía un cuchillo por si algo pasaba. Por las noches dormía con miedo de que alguien entrara a mi puerta”, compartió.

Cuando Nailea Vidrió juegó en León, sufrió amenazs y acoso. (Omar Martinez/Mexsport / Omar Martinez)

Ni León Femenil ni la ley apoyó a Nailea Vidrio

A pesar de la serie de incidentes en los que estuvo involucrada la hija del exjugador del Osasuna, Manuel Vidrio, dijo que presentó las cartas sobre la mesa con el León y en ningún momento le ofrecieron algún tipo de apoyo más allá del moral, por lo que ella tuvo que ir sola a denunciar, situación que no resultó mejor.

“En lo de León fui con las autoridades y me dijeron que no había pruebas. Realmente solo necesitamos que nos crean. Hasta que nos maten harán algo”, reiteró la oriunda de Guadalajara, que en el pasado ha sufrido otros tipos de violencia, como el ser acosada por algunos hombres al asistir a un partido de sus compañeros del equipo varonil.