Sergio Brown, exjugador de la NFL, sigue desaparecido tras hallazgo del cadáver de su madre

Sergio Brown, exjugador de la NFL, continúa desaparecido luego de que familiares reportaron a la policía que no podían localizarlo ni tampoco a su madre Myrtle Brown, quien después fue encontrada muerta en un arroyo cerca de su hogar.

El pasado 16 de septiembre, el hermano del exsafety de la NFL, Nick Brown, reportó las desapariciones al departamento de policía de Maywood, Illinois.

Las autoridades locales comenzaron la búsqueda de Sergio Brown, de 35 años, y de su madre. El cuerpo de Myrtle Brown, de 73 años, fue localizado cerca de un arroyo situado detrás de su casa en las afueras de la ciudad de Chicago.

El cadáver de Myrtle Brown tenía múltiples signos de violencia, por lo que le realizaron los estudios de necropsia correspondientes y los médicos forenses determinaron que la mujer murió a causa de las lesiones en su cuerpo, posiblemente provocadas por golpes.

La policía continúa en búsqueda de Sergio Brown, quien no ha sido declarado como sospechoso de homicidio por la muerte de su madre.

“Mi hermano Sergio sigue desaparecido. Si alguien sabe dónde está, quiero que sepa que lo amo y que por favor vuelva a casa”, publicó su Nick Brown en redes sociales.

Sergio Brown jugó con los Buffalo Bills. (X @BuffaloBills)

El hermano del exfutbolista dijo que “es un momento triste” tras hallar el cuerpo sin vida de su madre pero confía en que su familia lo superará. “Mamá siempre me decía que ‘los tiempos difíciles no duran’ y nuestra última conversación sobre que los tiempos difíciles son temporales es mi rayo de esperanza”.

Nick Brown describió a su madre como fuerte, cariñosa, diligente y elegante. Además, pidió a la gente que no se acerquen a la casa de su madre porque todavía está la investigación en curso, así como enviar la información sobre el posible paradero de su hermano al Departamento de Policía de Maywood.

¿Quién es Sergio Brown?

Sergio Brown nació en Maywood, Illinois, en 1988. Se graduó de la Proviso East High School de Maywood y asistió a la Universidad de Notre Dame en Indiana.

Su padre, Mario Brown, fue el primer jugador afroamericano de basquetbol masculino en la Universidad de Texas A&M.

A pesar de no ser seleccionado en el Draft NFL del 2010, días después fue contratado por los New England Patriots. Sin embargo, no pasó el corte final del róster y fue enviado al equipo de prácticas.

Después de unas semanas con el equipo de prácticas, Brown ascendió al primero y disputó 11 partidos con los Pats esa temporada.

Sergio Brown fue recortado de New England en 2012, antes del inicio de la temporada. Posteriormente jugó con Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Atlanta Falcons y Buffalo Bills, su último equipo de NFL en 2016.