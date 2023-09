‘¡Dios mío!’ Geno Smith, mariscal de Seahawks, entra en pánico al ser acechado por Aaron Donald

Aaron Donald, de Los Ángeles Rams, se ha convertido en uno de los tackles defensivos más temidos -y mejor pagados- en la NFL y Geno Smith, quarterback de los Seattle Seahawks, dio testimonio de eso este fin de semana en la fecha 1 de la temporada.

En el segundo cuarto, con el marcador 7-10 a favor de los locales, el mariscal de campo de los Seahawks buscaba un avance de cuatro yardas en tercera oportunidad, pero se le apareció Donald.

Mientras Geno Smith buscaba receptor, el liniero defensivo encontró un callejón entre el resto de jugadores y fue al acecho del quarterback, quien al verlo aproximarse gritó “¡Oh, my God!” (Oh, Dios mío) y prefirió deshacerse del balón para no arriesgarse a una captura.

Aaron Donald, quien incluso cuenta con su tag “Aaron Donald coming?” en redes sociales, terminó el partido con cuatro tacleadas y media captura en la victoria de los Rams.

Aaron Donald era hasta hace una semana el defensivo que más ganaba en la NFL con 31.7 millones de dólares al año. Nick Bosa, ala defensiva de los San Francisco 49ers, es ahora el mejor pagado de la historia con 34 mdd tras firmar una extensión de contrato por cinco años y 170 millones de dólares.

Rams sorprenden a los Seahawks en arranque de temporada

Matthew Stafford lanzó para 334 yardas incluso sin tener disponible su blanco favorito Cooper Kupp. Kyren Williams y Cam Akers se combinaron para tres touchdowns y los Rams sorprendieron a los Seattle Seahawks con la victoria por 30-13.

Stafford destrozó de forma brillante la secundaria de Seattle para llegar a 58 juegos con al menos 300 yardas en temporada regular. Lo logró a pesar de que Kupp esta fuera al menos los primeros cuatro encuentros de la temporada con una lesión en el tendón de la corva.

Stafford encontró un nuevo destino para sus pases. El novato Pika Nacua sumó 10 atrapadas para 119 yardas y en el primer encuentro de su carrera fue el objeto de 15 pases. Tutu Atwell tuvo un máximo de carrera de 119 yardas en seis atrapadas.

Los Rams actuaron de manera óptima en terceros downs, convirtiendo 11 de 17 oportunidades que llevaron a jugadas largas y una gran ventaja en tiempo de posesión. Los Ángeles completó 27 primeros downs para 426 yardas y un tiempo de posesión de 39:23.

(Con información de AP)