¿Quién es Julio Urías? El beisbolista de los Dodgers, detenido en EU, que visitó a AMLO en 2020

Julio Urías, el lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, en Grandes Ligas, fue detenido la noche del domingo. El arresto se debió a acusaciones graves de violencia doméstica.

Urías fue liberado la mañana de este lunes 4 de septiembre, luego de pagar una fianza de 50 mil dólares; sin embargo, Dodgers separó al pelotero mexicano del equipo en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Los Dodgers anunciaron que Julio Urías no viajará con ellos.

“Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, detalló Dodgers en un escueto comunicado sobre la detención de Julio Urías publicado en su perfil de redes sociales.

La carrera de Julio Urías en Grandes Ligas está en peligro, tras la detención en Los Ángeles.

¿Cómo llegó a MLB y cómo fue su paso por el beisbol mexicano?

Esta es la carrera de Julio Urías, campeón en el año 2020, en Grandes Ligas

El lanzador mexicano solo conoce una organización en MLB: Dodgers de Los Ángeles, novena que se encuentra actualmente en el primer sitio de la División Oeste de la Liga Nacional, por lo que es una favorita para la postemporada y para la Serie Mundial

El debut de Julio Urías con Dodgers ocurrió en la temporada 2016, cuando tuvo una marca de cinco juegos ganados, a cambio de dos derrotas y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.39, que es una cifra aceptable para un pitcher abridor.

Julio Urías también fue detenido en 2019. (FOTO: EFE)

Con el paso de los años, el papel de Julio Urías con los Dodgers cobró relevancia y fue parte importante del título en la temporada 2020, cuando el equipo de Los Ángeles conquistó la Serie Mundial, hito que no conseguía desde 1988.

Su desempeño en la postemporada de 2020, en plena pandemia por COVID-19, le valió ser comparado con otro lanzador mexicano de los Dodgers, Fernando ‘el Toro’ Valenzuela, a quien Urías superó como el pitcher mexicano con más triunfos en playoffs de MLB.

Los números de por vida de Julio Urías en Grandes Ligas son aceptables. El lanzador zurdo mexicano tiene marca de 60 victorias por 25 ‘descalabros’, con 3.11 de carreras limpias admitidas, en 158 juegos, de acuerdo con la página de estadísticas de MLB.

Julio Urías es originario de Culiacán, Sinaloa. (FOTO: EFE)

¿Cómo fue el debut de Julio Urías en Grandes Ligas?

El 27 de mayo de 2016 marca el debut del ‘Culichi’ en MLB. Esa noche, en el Estadio Citi Field, casa de Mets de Nueva York, el pitcher mexicano debutó enfundado en la franela de Dodgers de Los Ángeles.

El pitcher zurdo, cuyo talento fue desarrollado y pulido por la novena mexicana de los Diablos Rojos del México, debutó con apenas 19 años, con lo que se convirtió en ese momento en el segundo serpentinero más joven en la historia en debutar en las Mayores.

El originario de Culiacán, Sinaloa, llegó al equipo grande de Dodgers tras arrancar esa temporada con el equipo de Oklahoma City, sucursal Triple A del club, en la Liga de la Costa del Pacífico, donde dejó récord de 4 ganados y un perdido.

En cuatro campañas en Ligas Menores, el zurdo mexicano tuvo una marca de 11-8, 263.1 entradas de trabajo, 201 imparables, 82 carreras -77 limpias-, 83 boletos otorgados y 308 chocolates recetados.

Julio Urías pagó una fianza de 50 mil dólares. (Foto: Instagram @juliouriastheteenager07)

¿Cómo fue la última apertura de Julio Urías en MLB?

El pitcher mexicano lanzó el pasado 1 de septiembre como abridor en contra de los Bravos de Atlanta, juego en el que tuvo una mala salida.

Durante el segundo encuentro de la serie entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional, ‘El Culichi’, como se le conoce a Julio Urías se subió a la lomita, pero fue castigado por la ofensiva de los Bravos, el mejor equipo de esta temporada en lo que va del calendario regular de Grandes Ligas.

Julio Urías necesitó de 92 pitcheos (63 en la zona de strike) para retirar cinco entradas donde permitió nueve imparables y cinco carreras.

Tras el juego, ‘El Culichi’ habló de su desempeño: “Obviamente no me siento como me debería de sentir, traté de poner el enfoque al máximo, fallé y simplemente hay que lanzar mejor la próxima vez”.

El serpentinero zurdo señaló que tendrá que realizar los ajustes necesarios para mejorar con los Dodgers e incluso habló de la pérdida de velocidad en sus lanzamientos. “Hay juegos que tengo la misma velocidad y tengo juegos buenos. Simplemente no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en hacer mis ajustes, hacer mi juego y ver que ajuste haré en la semana”.

Así fue la reunión de Julio Urías con AMLO

Tras conquistar la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en noviembre de 2020.

“Es para mí un honor que esté en esta oficina de Palacio Nacional Julio Urías, pitcher de Dodgers, ¡caballo!”, dijo AMLO, mientras sostenía un jersey con el número 7 en la espalda, del ‘Culichi’.

En ese encuentro, el presidente López Obrador reconoció el desempeño de Julio Urías, de quien dijo “es el (Fernando) Valenzuela II, un gran pitcher, con mucho tiempo por delante para seguir triunfando. Ya lo que hizo es historia”.

Julio Urías no acudió solo a su encuentro con el presidente López Obrador, sino que iba acompañado de su padre, Carlos, quien se encargó del desarrollo de su hijo como jugador de beisbol, así como de su novia y otros familiares.

Durante la reunión, el lanzador mexicano de los Dodgers le obsequió un jersey autografiado al presidente López Obrador, quien es gran aficionado del beisbol, el llamado ‘Rey de los Deportes’.

“Con cariño para el señor Presidente de la República Mexicana, Andrés M. López O.”, decía la playera autografiada por Urías.

En aquel encuentro también estuvieron el empresario Carlos Bremer y el hijo del presidente López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez.