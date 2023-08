UEFA Champions League: ¿Cuándo y dónde ver en vivo el sorteo de grupos?

La UEFA Champions League 2023-24 esta cada vez más cerca y la emoción, intriga y expectativas comienzan a sentirse desde esta semana en la que se realizará el tradicional sorteo de grupos.

Galatasaray, Young Boys y Sporting Braga se convirtieron en los más recientes calificados para la fase de grupos de la próxima temporada de la Champions League luego de superar las rondas previas de repechaje.

Aún falta por definir a los últimos tres calificados a la Champions en los partidos de vuelta de las series AEK Atenas vs. Amberes, Copenhague vs. Rakow, y PSV Eindhoven vs. Rangers.

Estos son los equipos clasificados a la Champions League

Un total de 32 clubes participarán en la Champions League, entre los que destacan el campeón defensor Manchester City. Serán divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

El sorteo de la Champions tendrá cuatro bombos. (Twitter @ChampionsLeague)

Para el sorteo de grupos, los 32 equipos han sido divididos en cuatro bombos según el ránking de la UEFA. No pueden enfrentarse tampoco equipos de la misma liga o país.

Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Bayern Munich, PSG, Barcelona, Benfica, Napoli y Feyenoord.

Bombo 2: Real Madrid, Manchester United, Inter Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Porto y Arsenal.

Bombo 3: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Milan, Lazio, Estrella Roja, Sporting Braga.

Bombo 4: Real Sociedad, Celtic, Lens, Newcastle, Unión Berlín, Young Boys.

Fecha y horario del sorteo de la Champions League

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League será este jueves 31 de agosto, a las 10:00 horas del centro de México en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Sorteo de Champions League

¿Cuándo? Jueves 31 de agosto

Jueves 31 de agosto ¿A qué hora? 10:00 am del centro de México

10:00 am del centro de México ¿Dónde ver? TNT Sports y HBO Max

Mexicanos en la Champions League

Hasta el momento, sólo hay cuatro mexicanos en la Champions League 2023-24, aunque podrían ser tres si Hirving ‘Chucky’ Lozano deja al Napoli o hasta cinco si el AEK Atenas de Orbelín Pineda supera el repechaje.

Santiago Giménez (Feyenoord)

Jesús ‘Tecatito’ Corona (Sevilla)

Jorge Sánchez (Porto)

Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli)

¿Cuándo empieza la Champions League y cuándo es la final?

La Champions League 2023-24 comenzará el próximo 19 y 20 de septiembre con la jornada 1 de la fase de grupos. La gran final será el 1 de junio del 2024 en el Wemble Stadium de Inglaterra.