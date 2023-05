GP de Mónaco: Victoria de punta a punta de Mad Max

Con cierta ironía era llamado Mad cuando empezó a hacer sus diabluras en El Circo. Estaba muy chavo y capaz que se trataba —nada más— de un fenómeno mediático de los cuales ahora tanto se abusa. Nada de eso.

Han pasado ocho años desde su debut en Australia y con 169 Grandes Premios en su portafolio, cumplidos sus primeros 25 años de edad: llega ya a 39 triunfos en la Fórmula 1.

Ello, lo confirma como el sexto piloto más ganador en la historia de esta disciplina y obliga a repensar si el apodo inicial ya ahora le ha quedado pequeño; o si es un loco tan verdadero (dado que tiene unos desplantes geniales. De esos impensables y admirables) que tengamos que comenzar a reverenciarlo como a un corredor de los que son «fuera de serie»…

Y, no nada más por la victoria contundente que hoy facturó. Si no por la maravillosa cátedra de manejo excepcional que ayer había sentado, al dar un giro formidable sobre las calles del principado que le otorgaron La Cuerda de Largada, para no perder la punta a lo largo de las 78 vueltas que se deberían dar hoy, en esta trayectoria tan sinuosa y rematarla así, con su segunda victoria en el Grand Prix de los príncipes y las princesas.

Vale en este momento ser juiciosos y no extendernos en un rollo que nos distraiga: por supuesto que, pasaron más cosas, de las cuales el resto de las noticias que pululan por todos lados, nos informarán.

Aquí y hoy, de lo que se trata es de reconocer —con el sombrero en la mano— que el destino del presente torneo está más que cantado.

Lo sano es proceder a disfrutar de las siguientes epopeyas que firmará este señor piloto cuyo nombre legal es: Max Emilian Verstappen:

¡A Mil Por Hora!

Max Verstappen lideró el Gran Premio de Mónaco 2023. (Foto: EFE).

De su ronco pecho

Verstappen / Red Bull: “Mantuvimos la calma y aumentamos nuestra ventaja en el torneo”.

Alonso / Aston Martin: “Intentamos todo pero fue imposible. Max era muy rápido”.

Ocon / Alpine: “Hemos mejorado el coche de principio, a fin”.

Números

6 Carreras en el año. Seis triunfos al hilo de Red Bull. Invictos

3 Años consecutivos son los que reúne hoy, en Mónaco, Red Bull ganando

39 Carreras ganadas por Verstappen como piloto de Red Bull, lo convierten en su corredor más generoso. Dejó a Sebastian Vettel detrás, plantado con un triunfo menos.

4 Grandes Premios de los que se ha adueñado Max en el 2023 y dos segundos puestos: le dan muy cómoda ventaja en el campeonato, con 39 puntos de colchón sobre quien le sigue.

2,077 Giros yendo en punta —en carrera— colocan al neerlandés como el séptimo más importante de todos los tiempos, liderando.

5,672 Laps a la cabeza, a las que ha llegado Red Bull —por equipos— lo cual les permite ser los de quinto puesto, en la F1, dejando detrás a Lotus (con 5,624 vueltas yendo los primeros).

¡A Mil Por Hora!