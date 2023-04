Imane Khelif: ¿Quién es la boxeadora descalificada que enfrentó a la mexicana Brianda Tamara?

Imane Khelif, boxeadora argelina que hace unos meses enfrentó a la mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval, fue descalificada por sus características biológicas del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur que se desarrolló en Nueva Delhi.

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) informó que la descalificación de Khelif fue por no cumplir con “los criterios de elegibilidad”, pero sin precisar cuáles porque el secreto médico les impide comunicar las razones precisas de la decisión.

La boxeadora argelina acusó “un gran complot” en su descalificación de la final de los -66 kilogramos femenil -la cual habría sido por rebasar los niveles de testosterona, según medios de Argelia.

“Me dijeron que presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres”, publicó Khelif en un video en Facebook. “Hay gente que ha conspirado contra Argelia para que esta bandera no sea izada y que no obtenga la medalla de oro”.

La boxeadora mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval, que perdió ante Imane Khelif la final del torneo Golden Belt en diciembre del año pasado, celebró la decisión de descalificar a su colega ya que considera que puede ser un riesgo para otras rivales.

“Cuando peleé con ella la sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, dijo la mazatleca en Twitter. “Creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios ese día bajé con bien del ring y qué bueno que por fin se dieron cuenta. Se los dije”.

Imane Khelif es medallista de plata de la Asociación Mundial de Boxeo (IBA), medallista de oro de los Juegos del Mediterráneo Oran 2022, tres veces campeona africana y dos veces Mejor Deportista Femenil de Argelia (2021 y 2022).

Imane Khelif, ¿transgénero o cisgénero?

Medios argelinos reportaron, según la agencia AFP, que Imane Khelif fue descalificada por altos niveles de testosterona en su cuerpo a pesar de ser mujer, por lo que otros medios internacionales supusieron que se trata de una deportista transgénero.

Sin embargo, la testosterona no está presente solo en hombres, sino también en mujeres, aunque en menores niveles, y es producida por los ovarios y las glándulas suprarrenales.

Además, el cambio de género en documentos de identidad aún es ilegal en Argelia, al igual que las cirugías de reasignación de sexo, por lo que Imane Khelif no podría representar a su país en competencias internacionales si fuera una deportista transgénero, por lo que en realidad podría tratarse de una persona cisgénero.

Organismos como la World Athletics han determinado que las atletas transgénero no podrán participar en pruebas internacionales, y también acordó nuevas reglas que impedirán competir a Caster Semenya y otras atletas mujeres con diferencia de desarrollo sexual.

Tales atletas son identificadas como mujeres de nacimiento, pero tienen una condición médica que hace que tengan ciertos rasgos masculinos, como altos niveles de testosterona, y la World Athletics argumenta que esoo les da una ventaja injusta como atletas.

Esta medida ha sido considerada como discriminatoria ya que obliga a las deportistas a dejar de competir o someterse a tratamientos hormonales para reducir sus niveles de testorena.