Max Verstappen: El día que su padre lo dejó en una gasolinera por perder una carrera

Max Verstappen, actual bicampeón de Fórmula 1 y compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull Racing, ha confesado varias veces que no le gusta perder y quizá eso lo aprendió desde niño, cuando su padre Jos Verstappen lo abandonó en una gasolinera por cometer un error en una carrera de karting.

“No me gusta perder y a mi padre tampoco le gusta perder. Así crecimos”, comentó recientemente ‘Mad Max’ al hablar sobre la reacción de su padre Jos Verstappen por el triunfo de Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Y es que Jos Verstappen, expiloto de F1 y excompañero del legendario Michael Schumacher, se empeñó desde su retiro del automovilismo en convertir a su hijo en lo que él no pudo ser y desde niño le exigió ganar y ser campeón.

Jos y Max Verstappen (FOTO: Instagram @maxverstappen1)

Así fue el enojo de Jos Verstappen con Max

Cuando Max Verstappen tenía 14 años perdió una carrera de la categoría KZ2 del Mundial Karting CIK-FIA. El neerlandés arrancó desde la pole position, pero en una de las primeras vueltas fue rebasado por un neozelandés. ‘Mad Max’ intentó recuperar el liderato, pero chocó con su rival, salió del circuito y abandonó la carrera.

“Yo estaba molesto, pero mi padre estaba realmente enfadado y decepcionado conmigo. Rompió la carpa, todo, lo tiró en la furgoneta”, contó Max Verstappen a Red Bull Racing. “Tuve que recoger el kart con un amigo en la pista después de la carrera porque mi padre me dijo que tenía que hacerlo yo mismo”.

Max y Jos Verstappen (FOTO: Instagram @maxverstappen1)

Durante el camino de regreso a casa, Max trató de hablar con su padre, pero este sólo se enfureció más y le pidió que bajara del auto y lo dejó en una gasolinera.

“Nos sentamos en la furgoneta de regreso a casa. Quería hablar con mi padre sobre lo que pasó, mi opinión sobre el incidente, pero mi papá no quería hablar conmigo”, relató el neerlandés. “Seguí intentándolo y en un momento se detuvo en una estación de servicio y me dijo: ‘Fuera, no quiero hablar más contigo’”.

Sin embargo, Jos Verstappen sabía que detrás de ellos venía su exesposa Sophie Kumpen -de quien se acababa de divorciar tras denuncias por violencia doméstica- y ella recogió a Max.