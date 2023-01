Joana Sanz, esposa de Dani Alves, borra fotos con el futbolista en Instagram

Las investigaciones sobre el caso de Dani Alves han revelado nuevos testimonios y detalles acerca de la agresión sexual que supuestamente ejerció el futbolista contra una joven en un antro de Barcelona. Este jueves, fans de Joana Sanz, esposa de Alves, reportaron que la modelo española eliminó parte de las fotografías en las que aparecía con el jugador brasileño.

Sanz había expresado su apoyo al exintegrante del azulgrana horas después de su detención, el pasado viernes 20 de enero.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema”, declaró a Y Ahora Sonsoles.

Días después de que se le dictara prisión preventiva a Alves por el delito de violación, la modelo española publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que pidió a medios de comunicación y público en general que respetaran el proceso por el que atravesaba.

“Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, escribió en una historia. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento”, escribió en unas historia.

Asimismo exhortó a los paparazzis que la habían acosado desde la detención de Alves que tuvieran empatía.

“He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”.

El feed de Instagram de la modelo luce con varias imágenes alusivas a campañas, eventos o momentos de Sanz. A diferencia de lo que hace unos días aún se visualizaba en sus carretes: imágenes en las que lucía acompañada de Alves, Joana ha dejado apenas un par de fotos del exfutbolista de Pumas.

En varios comentarios, seguidores de la española han señalado que eliminó prácticamente todos los posteos que la relacionan con el brasileño.

Joana Sanz no ha emitido ningún otro mensaje tras la última petición dirigida a la prensa.

